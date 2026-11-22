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Zona de risc ridicat din Marea Neagră se extinde treptat, amenințând navigația comercială și siguranța echipajelor. Organismul internațional de negociere colectivă din transportul maritim a luat o decizie semnificativă, extinzând perimetrul periculos către vest și sud-vest, în largul coastei României și Bulgariei. Această măsură, adoptată la cererea sindicatelor și autorităților din Filipine, una dintre țările cele mai afectate de atacurile cu drone asupra navelor comerciale, a generat un nou set de provocări pentru transportul maritim în regiune.

Zona de risc nu include apele teritoriale ale României și Bulgariei, conform informațiilor din sursă.

Navigatorii pot refuza intrarea în zona de risc

Decizia de extindere a zonei de risc ridicat a permis marinarilor să refuze intrarea în perimetrul vizat, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de navigație în această zonă sensibilă. Nici porturile Constanța, Midia, Mangalia, Varna și Burgas nu sunt declarate zone de risc ridicat, dar rutele de acces din larg intră în perimetrul afectat. Această măsură este o reacție la creșterea atacurilor cu drone asupra navelor, care au afectat numeroși marinari, în special din țări precum Filipine.

România nu este pregătită în domenii strategice

În contextul acestei situații, Mircea Geoană a avertizat că România nu este pregătită în domenii strategice, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de protecție a gazelor și a centrelor de date din Marea Neagră. Acestea reprezintă resurse critice pentru economia națională, iar lipsa unui plan de protecție adecvat este considerată o amenințare majoră pentru securitatea națională. Geoană a subliniat importanța unei abordări mai serioase în ceea ce privește dezvoltarea și protecția acestor infrastructuri esențiale.

Consecințe pentru transport și economie

Extinderea zonei de risc ridicat are consecințe directe asupra transportului maritim și asupra economiei românești. Transporturile maritme, deja suprataxate din cauza măsurilor de protecție, pot suferi un impact suplimentar, iar companiile de navigație vor trebui să ia în considerare noi strategii pentru a reduce riscurile. De asemenea, acest lucru poate influența și activitățile economice din regiune, în special cele legate de exporturi și importuri prin porturile românești.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (38) →