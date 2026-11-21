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Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a făcut declarații șocante în cadrul unei emisiuni televizate din Italia, unde a susținut că este supravegheată chiar acasă, în propria locuință. Aceste afirmații, făcute la Canale Italia, au stârnit o valoare de reacții și au adus în prim-plan o luptă pe care familia Georgescu o duce, potrivit unor surse, pentru democrație și statul de drept.

Acuzații de supraveghere și miză politică

Cristela Georgescu a declarat că soțul său este victima unei persecuții politice, iar dosarele penale în care este vizat Călin Georgescu nu ar fi decât un pretext pentru a-l combate pe fostul candidat. În timpul emisiunii, a susținut că locuința familiei este supravegheată de autoritățile române, iar chiar și conexiunea prin care participa la discuție a fost întreruptă, sugerând că ar fi fost o interferență din partea autorităților.

„Nu sunt surprinsă că există interferențe, deoarece există o interferență oficială din partea procurorilor. Așadar, în acest moment sunt supravegheată video și ascultată chiar în propria mea casă”, a afirmat Cristela Georgescu, la canaleitalia.it.

Deși afirmațiile sale au generat multe comentarii, nu există dovezi publice care să confirme aceste acuzații. În plus, întreruperea unei conexiuni video nu demonstrează în mod direct existența unei operațiuni de supraveghere. Totuși, familia Georgescu susține că dosarele penale în care este vizat Călin Georgescu au o miză politică, iar soția fostului candidat a subliniat că acestea depășesc sfera unei simple anchete penale.

O luptă pentru democrație și statul de drept

Cristela Georgescu a mai afirmat că soțul său este nevinovat și că măsura arestului preventiv ar trebui înlocuită cu una mai puțin restrictivă. Aceasta a precizat că fostul candidat nu a fost condamnat și că familia încearcă să obțină plasarea sa în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Afirmațiile sale au fost făcute în contextul unor acuzații serioase, precum constituirea unui grup infracțional și o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro. Cristela Georgescu a contestat aceste acuzații și a susținut că dosarul depășește sfera unei anchete penale obișnuite, devenind o problemă care privește democrația și statul de drept.

În intervenția sa, Cristela Georgescu a mai făcut referire la alegerile prezidențiale din 2024, unde Călin Georgescu a fost primul în primul tur. Totuși, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral înainte ca turul al doilea să înceapă, iar Cristela a susținut că soțul său ar fi câștigat și turul al doilea, în ciuda lipsa de un rezultat oficial.

Un dosar cu miză politică

Conform declarațiilor făcute de Cristela Georgescu, familia susține că dosarele în care este vizat Călin Georgescu au o miză politică, iar autoritățile române ar urmări să-l împiedice să-și exprime opiniile și să-și continue activitatea politică. Aceasta a menționat că soțul său a fost vizat pentru că a contestat sistemul politic, iar familia duce o luptă pentru a-și apăra drepturile.

Familia încearcă să obțină înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Vreau să fie clar, nu este condamnat, este doar în arest preventiv”, a mai spus Cristela Georgescu, în cadrul emisiunii de la Canale Italia.

În contextul acestor acuzații, familia Georgescu face apel la public pentru sprijin, susținând că este nevoie de a pune capăt acestui tip de presiuni și de a proteja democrația. Cine este de partea cu adevărată, rămâne de văzut.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (87) →