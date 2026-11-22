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Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat o inițiativă majoră, prin care peste 18.000 de angajați din sistemul de învățământ vor fi formați în cadrul unui proiect cu un buget de aproximativ 99,08 milioane de lei. Acest proiect este destinat dezvoltării educației incluzive și reducerii inechităților din școli, o măsură esențială pentru a asigura un mediu educativ echitabil pentru toți elevii, indiferent de condițiile lor.

Proiectul VREM: un pas major către o educație echitabilă

Proiectul „Viitor prin Resurse Educaționale Moderne și Incluzive (VREM): profesionalizare pentru o educație incluzivă de calitate” a fost aprobă de MEC și va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni. Inițiativa vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic, auxiliar și de conducere care lucrează cu elevi aflați în situații de vulnerabilitate, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități.

Printre principalele activități ale proiectului se numără operaționalizarea camerelor-resursă destinate sprijinului educațional și psihopedagogic. Acestea vor fi structuri speciale, unde cadrele didactice și specialiștii vor beneficia de programe de formare, pentru a îmbunătăți abilitățile lor de a susține elevii cu nevoi diverse.

Proiectul prevede, de asemenea, testarea nivelurilor de sprijin pentru elevi, pe baza unui ghid metodologic care urmează să fie elaborat și validat în cadrul inițiativei. Acest ghid va fi un instrument esențial pentru profesori, oferind direcții clare privind cum să identifice și să sprijine elevii care întâmpină dificultăți în procesul educațional.

Inițiativa are ca scop dezvoltarea capacității școlilor de a răspunde mai bine nevoilor copiilor care întâmpină dificultăți în procesul educațional și de a facilita participarea lor la activitățile școlare. O altă componentă a proiectului vizează consolidarea capacității instituționale de planificare și implementare a politicilor pentru educație incluzivă.

Ministerul Educației și Cercetării, centrele județene, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, casele corpului didactic și alte structuri subordonate vor fi vizate în cadrul acestui proiect. Prin dezvoltarea competențelor personalului și îmbunătățirea instrumentelor metodologice, proiectul își propune să susțină aplicarea unor măsuri adaptate nevoilor elevilor vulnerabili și să contribuie la creșterea accesului și participării acestora la educație.

Proiectul VREM este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, în cadrul Priorității 6, care urmărește prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și participării grupurilor dezavantajate la educație. Bugetul total aprobat este de 99.077.490,30 lei, iar perioada de implementare este de 36 de luni.

Prin această inițiativă, Ministerul Educației urmărește să dezvolte competențele personalului din sistem și capacitatea instituțiilor de a oferi sprijin educațional și psihopedagogic elevilor cu nevoi diverse. Această măsură reprezintă un pas important către o educație echitabilă și sustenabilă pentru toți elevii din România.

Marinica

Despre autor Marinica Marinica scrie despre școala românească așa cum e: concursuri pentru directori, bani pierduți pe elev, școli închise de sărbători, directori care schimbă ceva în zece ani. Rubrica Educație, din perspectiva celor care o trăiesc zilnic. Toate articolele scrise de Marinica (17) →