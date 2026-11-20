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În următoarele două săptămâni, bucureștenii ar putea fi nevoiți să plătească până la 5 lei pentru o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul, potrivit declarațiilor făcute de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Într-un interviu acordat București.ro, înregistrat pe 12 noiembrie 2026, edilul a spus că Primăria lucrează la o propunere de majorare a tarifelor pentru transportul public, o măsură cerută de administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), Remus Borza. Prețul unei călătorii ar putea crește de la 3 la 5 lei, într-o majorare de aproximativ 67%, o schimbare care ar putea face parte dintr-un plan de redresare financiară a companiei, intrată în insolvență.

Primarul a menționat că PSD a votat împotrivă majorării tarifelor în februarie 2026.

Majorarea tarifelor STB, o soluție temporară pentru a evita falimentul

În prezent, un bilet STB, valabil 90 de minute, costă 3 lei. Administratorul judiciar Remus Borza a propus ca tariful să fie majorat la 5 lei, dar și modificarea unor gratuități acordate în prezent. Ciprian Ciucu a spus că, deși această măsură a fost deja discutată la începutul anului, nu a primit susținerea necesară. Ulterior, după intrarea companiei în insolvență, administratorul judiciar a revenit cu solicitarea de majorare, condiționată de existența unui plan de eficientizare a STB.

Primarul general a insistat că, în lipsa unor schimbări la nivelul conducerii și cheltuielilor companiei, nu a dorit să propună din nou creșterea prețului biletelor. Totuși, acum, în contextul unei crize financiare, măsura este considerată necesară pentru a îmbunătăți situația și pentru a evita intrarea în faliment. Decizia finală privind majorarea tarifelor trebuie adoptată de Consiliul General al Municipiului București.

Restructurarea STB: reducerea personalului și scumpirea biletelor

În paralel cu majorarea tarifelor, STB trece printr-un proces de reorganizare care presupune și reducerea numărului de salariați. Pe lângă scumpirea biletelor, compania trebuie să reducă cheltuielile de funcționare și să eficientizeze activitatea. Ciprian Ciucu a subliniat că aceste măsuri sunt esențiale pentru a salva compania de faliment, dar și pentru a asigura un serviciu de calitate pentru cetățeni.

Edilul nu a precizat însă data exactă de la care ar urma să se aplice noile tarife, însă a confirmat că bucureștenii au două săptămâni pentru a se pregăti de schimbări. Nu a confirmat, totuși, varianta de aplicare a noilor tarife la 1 ianuarie 2027, o idee discutată de jurnaliști.

Majorarea tarifelor: un pas controversat, dar necesar

Ciprian Ciucu a insistat că nu el este cel care a dus compania în groapă, ci dimpotrivă, el este cel care încearcă să o salveze. Într-un interviu acordat București.ro, el a explicat că aceste măsuri sunt partea inevitabilă a planului de redresare financiară a STB. Chiar dacă majorarea tarifelor este o măsură controversată, primarul general a spus că este necesară pentru a asigura continuitatea serviciului și pentru a evita colapsul companiei.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (37) →