G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Pe fondul unui risc major de siguranță, companiile Honda și Toyota au anunțat rechemarea a aproximativ 1,6 milioane de mașini la nivel mondial, din cauza posibilității ca airbagurile Takata să se rupă la activare și să provoace răni grave. Această măsură a fost luată în mod preventiv, după ce testele efectuate de specialiști independenți au evidențiat riscul degradării în timp a substanței utilizate pentru umflarea airbagurilor. În SUA, Honda recheamă 810.592 de vehicule mai vechi, iar Toyota anunță rechemarea a aproximativ 790.000 de mașini din întreaga lume, dintre care 314.000 în Statele Unite. Ambele companii au precizat că nu au fost raportate accidente, răniri sau explozii ale dispozitivelor de umflare în cadrul campaniei actuale.

Rechemarea include modele specifice și afectează peste 500 de persoane la evenimente

Toyota a anunțat că rechemarea include modele precum Lexus SC430 fabricate între 2002 și 2010, IS250 din 2011, GX460 din 2017, Toyota Corolla între 2003 și 2008, Tundra din 2005-2006, Sequoia din 2005-2007 și 4Runner din 2016-2017. În cazul Honda, sunt vizate anumite exemplare Accord din 2013, Civic și CR-V din 2012-2013, precum și Acura ILX și RDX din 2013. Campania se aplică vehiculelor comercializate sau înmatriculate inițial în 14 state și teritorii americane, caracterizate prin temperaturi ridicate, umiditate și variații termice importante.

Rechemarea actuală este diferită de campaniile anterioare, deoarece dispozitivele vizate conțin un material care absoarbe umiditatea. Monitorizarea pe termen lung a indicat posibilitatea degradării substanței propulsoare, ceea ce poate provoca ruperea dispozitivului și proiectarea unor fragmente metalice în habitaclu. Defectele airbagurilor Takata au fost asociate, începând din 2009, cu cel puțin 28 de decese și peste 400 de persoane rănite în Statele Unite. Cel puțin 20 dintre decese au fost înregistrate în vehicule Honda. Toate cazurile mortale anterioare au implicat dispozitive care nu conțineau materialul absorbant de umiditate.

În ultimul deceniu, aproximativ 24 de mari producători auto au rechemat la nivel mondial peste 100 de milioane de vehicule echipate cu airbaguri Takata, dintre care circa 67 de milioane în Statele Unite, în cea mai amplă campanie de rechemare din istoria industriei auto americane. Toyota a anunțat că se așteaptă ca dispozitivele de înlocuire să fie disponibile la începutul anului 2027. Compania nu a precizat în ce state americane se aplică actuala campanie.

Pe lângă acestea, în contextul anunțurilor de rechemare, se menționează că 500 de persoane au participat la un eveniment de modă la Piatra Neamț, iar un om de 82 de ani, cu peste 180 de titluri la credit, continuă să alerge la competiții.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (89) →