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România are un deficit bugetar de 130 de miliarde de lei după măsurile de austeritate ale fostului premier Ilie Bolojan. Această sumă reprezintă o cheltuială semnificativă, care trebuie acoperită prin împrumuturi, în ciuda sacrificiilor făcute de populație. Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat cifrele bugetului pentru 2026, arătând că veniturile statului sunt de 730 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile depășesc această sumă cu 130 de miliarde de lei.

Jurnalista Ana Maria Păcuraru explică câte autostrăzi sau spitale ar putea fi construite cu banii plătiți ca dobânzi.

„Președintele Nicușor Dan a pus pe masă bugetul României pe 2026. Venituri, 730 de miliarde de lei. Cheltuieli, 860 de miliarde de lei. Diferența, 130 de miliarde, este deficitul, adică bani pe care statul îi cheltuie fără să-i aibă și trebuie să-i împrumute. (…)” — Președintele Nicușor Dan

Analiza bugetului și consecințele austerității

O analiză a bugetului României pentru 2026, realizată de Ana Maria Păcuraru, a arătat că 60 de miliarde de lei din cheltuieli sunt doar pentru dobânzi. Fostul premier Ilie Bolojan a susținut că măsurile de austeritate vor reduce deficitul, dar, conform cifrelor prezentate de președintele Dan, presiunea asupra bugetului rămâne mare. Jurnalista a comparat deficitul cu Planul Național de Redresare și Reziliență, subliniind că suma este de un ordin de mărime comparabil cu întregul program.

Consecințele economice și sociale

Conform avertismentului lui Adrian Câciu, datoria publică a crescut cu 190 de miliarde de lei, iar peste 60.000 de locuri de muncă ar fi fost pierdute. Președintele Dan a subliniat că, fără să se atingă de salarii și pensii, deficitul nu poate fi redus drastic. Situația arată că, deși populația a suportat sacrificii, rezultatele nu au fost cele așteptate, iar resursele publice continuă să fie direcționate către plata dobânzilor, în loc de investiții esențiale pentru economie și infrastructură.

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (34) →