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CFR Marfă a intrat în faliment, iar aproximativ 1.500 de angajați sunt vizați de concedieri colective, conform deciziilor luate de Tribunalul București pe 16 noiembrie. Situația este considerată gravă, iar nevoia de a plăti salariile restante și plățile compensatorii este estimată la 56 de milioane de lei, potrivit ministrului Transporturilor. AUR acuză guvernările PSD și PNL de decizii care au dus compania la degradare, solicitând un bilanț public al acțiunilor luate de guvernul Niculescu.

CFR Marfă nu mai deține licență și nu mai desfășoară transporturi din mai 2026, conform recunoașterii Guvernului.

Responsabilitatea administrării și gestionării patrimoniului

Ministrul responsabil cu Transporturile și conducerea care a fost prezentă pe parcursul anilor trebuie să ofere explicații privind alegerea care a dus la declinul total al CFR Marfă, o instituție vitală pentru economia națională. PSD și PNL, partidele care au avut controlul asupra acestui domeniu, sunt solicitate să răspundă pentru măsurile luate sau lipsa lor în ceea ce privește prevenirea colapsului. Mironel Panțuroiu, ocupantul funcției de secretar general adjunct al ANAF, a folosit cuvântul „jaf” pentru a caracteriza modul în care au fost tratate averile companiei, conform Club Feroviar. AUR solicită o analiză profundă a tuturor contractelor semnate, a oricăror transferuri de proprietate și a cheltuielilor care pot fi responsabile de deteriorarea averii CFR Marfă. Din mai 2026, CFR Marfă nu mai are permis și nu mai efectuează transporturi, o realitate confirmată și de autoritățile guvernamentale.

Nevoia de transparență și răspunsuri clare

Este esențial ca toate elementele infrastructurii, precum și terenurile companiei, să fie supuse unei evaluări transparente și corecte, având în vedere drepturile creditorilor. AUR solicită Ministerului Transporturilor și administratorului judiciar să explice pe baza unor surse legale cum se va achita datoria de 56 de milioane de lei, precum și măsurile de susținere destinate angajaților. Guvernul trebuie să explice clar cum intenționează să mențină capacitatea de transport feroviar de marfă, fără a încălca prevederile europene. România nu poate tolera ca falimentul CFR Marfă să aibă ca consecință doar pierderi pentru stat și angajați, fără ca deciziile luate să fie supuse unei analize riguroase și fără ca persoanele responsabile să răspundă pentru greșelile lor.

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (36) →