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Într-un moment crucial pentru economia românească, Rheinmetall a finalizat plata integrală a sumei de 138 de milioane de euro pentru achiziția Șantierului Naval Mangalia, unul dintre cele mai mari active din istoria insolvențelor din România. Totuși, deși contractul a fost semnat, transferul efectiv al proprietății nu este încă finalizat, având nevoie de obținerea tuturor avizelor necesare, inclusiv din partea Consiliului Concurenței. Această decizie a declanșat o serie de reacții din partea autorităților și a populației, care se întreabă cum poate o companie străină să preia un astfel de activ, având în vedere importanța strategică a șantierului naval pentru securitatea națională.

Rheinmetall și MSC vor transforma șantierul într-un centru cu dublă utilizare.

Plata a fost finalizată, dar nu s-a încheiat transferul

Rheinmetall Real Estate România SRL a efectuat plata integrală de 138.034.320,47 euro, fără TVA, în urma adjudecării licitației publice organizate în data de 9 octombrie 2026. Potrivit declarațiilor oficiale ale CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, această tranzacție este cea mai mare vânzare realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvență sau faliment. Cu toate acestea, contractul de vânzare-cumpărare, semnat după efectuarea plății, nu intră în vigoare până când nu sunt îndeplinite toate condițiile legale, printre care obținerea avizelor și aprobărilor necesare. Anunțul a fost făcut marți, 10 noiembrie 2026, de lichidatorul judiciar CITR, la o lună după ce grupul german a câștigat licitația pentru activele șantierului.

Condiții legale complexe și implicații strategice

Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc doar după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în procesul de vânzare, respectiv după obținerea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor impuse de lege pentru tranzacțiile de o asemenea importanță strategică. În acest context, se ridică întrebarea: de ce este nevoie de un astfel de număr de avize pentru o companie care, deși aflată în faliment, reprezintă un element esențial pentru securitatea maritimă a României. Pentru comparație, în aceeași perioadă, UE a alocat 50 de milioane de euro pentru hubul de securitate de la Marea Neagră, o rută maritimă considerată cea mai periculoasă din lume.

Un model de economie în schimbare, cu provocări majore

În contextul acestei tranzacții, sectorul IT&C rămâne una dintre vedetele economiei naționale, dar modelul de creștere se schimbă, iar nevoia de inovație și investițiile în cybersecurity devin esențiale pentru companii în noua epocă AI. Cum se vede Ferma cu Omenie, un business care produce lactate, cu afaceri de 7 mil.

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