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Fostul fotbalist Gabi Tamaș a fost reținut de poliție pentru 24 de ore după o altercație violentă în Centrul Vechi, în noaptea de marți spre miercuri. Incidentul a avut loc în jurul orei 03.00, când fostul internațional român s-a luat la bătaie cu doi bărbați, în jur de 30 de ani. Potrivit sursei din cadrul Poliției, altercația a fost declanșată de consumul excesiv de alcool, iar discuțiile verbale au degenerat într-un conflict fizic.

Detalii despre incidentul de la Centrul Vechi

Într-un declarație făcută pentru gsp.ro, o sursă din cadrul Poliției a explicat că Tamaș a fost dus la secția de Poliție după ce s-a luat la bătaie cu cei doi bărbați. Cei doi indivizi nu au depus plângere pe numele fostului fotbalist, iar poliția a pornit cercetările din oficiu pentru lovire. Deși nu este clar dacă cei doi vor depune plângere ulterior, ei au refuzat și transportul la spital. Fostul fundaș a fost implicat într-o speță care a generat multe comentarii din partea publicului, mai ales având în vedere cariera sa de fotbalist.

Cariere impresionantă și 67 de selecții la echipa națională

Gabi Tamaș a avut o carieră impresionantă, evoluând la cluburi de top din România și din străinătate, printre care Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR, Doncaster, Watford, FCSB, U Cluj, Astra, Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna. El a adunat 67 de selecții la echipa națională, fiind prezent și la EURO 2008. Incidentul de la Centrul Vechi aduce cu aminte că, deși a avut o carieră de top, Tamaș nu a fost scutit de probleme în viața de după fotbal.

Fostul fotbalist Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore, după un scandal în Centrul Vechi, iar faptele sunt în continuare sub investigație. Rămâne de văzut dacă cei doi bărbați vor depune plângere ulterior și ce consecințe va avea acest incident asupra carierei lui Gabi Tamaș.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (71) →