G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Un joc mai scump nu presupune neapărat un efort financiar mai mare. O analiză prezentată de Adevărul Financiar, care utilizează date Finax, compară prețurile GTA V și GTA VI cu evoluția salariului mediu net din România. Rezultatul: costul nominal crește, dar partea din venitul lunar necesară achiziției scade la mai puțin de jumătate.

Comparația dintre GTA V și GTA VI în contextul salariilor românești

Potrivit sursei citate, GTA V costa aproximativ 259 de lei la retailerii români în septembrie 2013. Pentru ediția standard digitală GTA VI, articolul indică un preț de 399,90 lei în PlayStation Store România. Diferența este de 140,90 lei, echivalentul unei scumpiri de aproximativ 54%. Analiza folosește un câștig salarial mediu net lunar de 1.579 de lei pentru 2013 și de 5.266 de lei pentru 2025. Raportat la aceste valori, GTA V absorbea 16,4% dintr-un salariu mediu, în timp ce prețul indicat pentru GTA VI reprezintă 7,6%.

Limitări ale analizei și evoluția prețurilor de consum

Există însă o limită importantă: prețul prezentat în articolul din noiembrie 2026 este comparat cu salariul mediu din 2025, nu cu unul din 2026. Totodată, reperul salarial este o medie, nu venitul fiecărui cumpărător. Procentele descriu astfel comparația din analiză, nu accesibilitatea jocului pentru toate gospodăriile. Datele Finax citate de publicație indică o creștere cumulată a prețurilor de consum de 61,6% în perioada 2013–2025. În acest calcul, cei 259 de lei plătiți pentru GTA V ar echivala cu aproximativ 419 lei la nivelul prețurilor din 2025, peste cei 399,90 lei indicați pentru GTA VI. Ajustarea se oprește însă în 2025 și nu include evoluția prețurilor din 2026.

Simulare financiară și riscuri legate de investiții

Sursa prezintă și o simulare: cei 259 de lei investiți în 2013 într-un instrument care urmărește indicele S&P 500 ar fi ajuns la aproximativ 1.620 de lei, incluzând aprecierea dolarului față de leu, sau la circa 2.040 de lei cu dividendele reinvestite. Acestea sunt rezultate ipotetice bazate pe evoluții trecute, nu câștiguri garantate. Așa cum avertizează și articolul citat, investițiile în acțiuni implică riscul de pierdere.

Concluzia este clară: deși GTA VI este cu 140,90 lei mai scump decât GTA V, procentul din salariul mediu necesar pentru achiziție a scăzut semnificativ. Totuși, nu toți românii pot face față acestui cost, mai ales dacă luăm în considerare inflația și fluctuațiile economice. Ce va fi cu prețul și accesibilitatea jocului în 2026 rămâne de văzut, dar diferența dintre cele două titluri arată o schimbare importantă în ceea ce privește raportul dintre venituri și cheltuieli pentru un joc de această mărime.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (88) →