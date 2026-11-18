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Într-un moment de criză economică globală și națională, fabrica Hutchinson din Brașov a anunțat oficial un nou val de restructurări, care vizează 112 de angajați, măsura fiind programată pentru perioada noiembrie-decembrie 2026. Această decizie vine la doar un an după ce compania a anunțat un program similar de reducere a numărului de angajați, conform sursei. În toamna anului trecut, Hutchinson a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brașov cu privire la intenția de a efectua disponibilizări colective. În octombrie 2025, planul inițial viza 111 angajați, însă ulterior compania a revenit asupra deciziei și a redus numărul posturilor vizate. Astfel, notificarea a fost ajustată, fiind anunțată disponibilizarea a 57 de persoane, termenul pentru aplicarea măsurii fiind prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Un istoric de criză în fabrica Hutchinson

Fabrica Hutchinson din Brașov a fost construită în anul 2007 și este specializată în producția de componente din cauciuc, destinate în principal industriei automotive. Portofoliul fabricii include garnituri, inele de etanșare, chedere și componente antivibrație, dar și tubulaturi utilizate în industria aeronautică. Compania este, de asemenea, cunoscută ca furnizor pentru concernul Airbus. Hutchinson face parte dintr-un grup industrial francez cu o tradiție de peste 170 de ani în prelucrarea cauciucului și dezvoltarea soluțiilor de etanșare. Hutchinson România a raportat anul trecut afaceri de 435 milioane lei, în scădere cu 8,8% față de 2024. Profitul companiei a fost de 20,4 milioane lei, în scădere cu peste 27% față de anul precedent. Compania a avut anul trecut 485 de angajați.

Crisisă economică și concedieri în industrie

Luna aceasta mai multe companii din România au anunțat concedieri. RAAL, companie specializată în producția de sisteme complete de răcire și schimbătoare de căldură din aliaje de aluminiu și oțel inoxidabil, anunță noi concedieri. Compania din Bistrița intenționează să disponibilizeze 250 de angajați, dintr-un total de 903 salariați, pe fondul crizei economice și al reducerii substanțiale a producției. Societatea de Transport București, companie aflată în insolvență, a anunțat că a emis 796 de preavize de concediere și va desființa alte 919 posturi vacante. Concedieri au fost anunțate și la Salina Praid, afectată cu daune majore. Un total de 60 de angajați ai Salinei Praid vor fi disponibilizați chiar în această lună. Comisia Europeană a înrăutățit prognozele de creștere economică pentru România, atât pentru anul acesta, pentru care este anticipată acum o scădere de 0,3%, cât și pentru 2027. Astfel, pentru 2026, Comisia estimează acum o scădere economică de 0,3%, urmată de avans de 1,8% anul următor, ceea ce marchează o înrăutățire față de prognoza din luna mai, când anticipa pentru 2026 un avans al PIB de 0,1%, iar pentru 2027 o creștere de 2,3%.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (35) →