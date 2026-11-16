Vicepremierul anunță restructurare majoră: instituții unite, companii închise

G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Într-un moment de tensiune și schimbări radicale, vicepremierul Marian Neacșu a anunțat o restructurare majoră a aparatului de stat, o măsură care promite să transforme în mod profund modul în care funcționează instituțiile publice și companiile deținute de stat. Planul, anunțat în cadrul Biroului Permanent Național al PSD, vizează o reorganizare amploasă, cu posibile comasări de instituții, închideri de companii și modificări semnificative în structura aparatului administrativ. Ce se va întâmpla până în 2027 și cum va afecta cetățenii? Răspunsurile sunt la îndemână.

Comasarea serviciilor administrative și posibile concedieri

Una dintre măsurile centrale ale planului PSD este comasarea serviciilor administrative la nivel județean, în special contabilitatea, auditul și serviciile juridice, care ar putea fi centralizate în centre bugetare unice, în loc să fie gestionate separat de fiecare instituție publică. Vicepremierul Neacșu a explicat că această măsură este justificată de suprapunerea atribuțiilor și de cheltuielile administrative excesive, care nu mai aduc beneficii reale. „Nu este nevoie ca fiecare unitate teritorială a unui minister sau a unei autorități centrale să aibă fiecare în parte contabilitate, audit, logistică, serviciu juridic, ci ele pot fi toate înglobate în cadrul unei structuri județene”, a declarat Neacșu.

Deși nu au fost anunțate cifre exacte privind concedierile sau redistribuirea posturilor, măsura poate duce la reorganizarea importantă a personalului administrativ din instituțiile publice. Pentru cetățeni, aceasta înseamnă posibile modificări în serviciile oferite, dar și o presiune asupra angajaților, care pot fi afectați de schimbările structurale.

Reducerea controalelor asupra firmelor și închiderea companiilor ineficiente

Pe lângă reorganizarea aparatului administrativ, PSD propune și o reducere a numărului de controale aplicate firmelor, în cadrul unei analize a instituțiilor cu atribuții suprapuse. Acest lucru ar putea însemna o relaxare a reglementărilor pentru operatorii economici, dar și o eliminare a unor structuri considerate ineficiente. Într-un comunicat de presă, senatorii PSD anunță că vor susține comasarea, restructurarea sau chiar desființarea instituțiilor și companiilor de stat considerate ineficiente, înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027.

În ceea ce privește companiile de stat, PSD a anunțat că va analiza activitatea acestora și va decide, în funcție de eficiență, dacă vor fi închise, restructurate sau comasate. Pentru oamenii obișnuiți, această măsură poate însemna o reducere a cheltuielilor publice, dar și o scădere a calității serviciilor oferite de anumite companii, în special dacă acestea vor fi eliminate.

Reformă administrativă și închiderea robinetului risipei

PSD susține că reorganizarea aparatului public trebuie să aibă loc înainte de adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, în vederea reducerii cheltuielilor și creșterii eficienței administrative. Grupul PSD din Senat a anunțat că va susține comasarea, restructurarea sau desființarea instituțiilor și companiilor de stat considerate ineficiente ori ale căror activități se suprapun. „PSD face ordine în stat și închide robinetul risipei și al ineficienței. Statul strânge cureaua, nu cetățenii”, a declarat un reprezentant al partidului.

În cadrul planului, se vor analiza și criteriile de salarii pentru șefii companiilor de stat, iar angajații care vor fi dați afară vor primi sprijin pentru a-și găsi alt loc de muncă. Acest lucru poate aduce o anumită siguranță pentru cetățeni, dar și o presiune asupra sectorului public, unde mulți pot fi afectați de aceste schimbări.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (33) →