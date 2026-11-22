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Dacă ai în plan să faci un Salt în Grecia vara asta, atunci ai găsit locul perfect. Grecia este cunoscută pentru tavernele sale de familie, pentru salata grecească autentică, pentru peștele proaspăt și pentru fructele de mare. Este o destinație ideală pentru cei care doresc o vacanță relaxată, cu gusturi autentice și o atmosferă prietenoasă. În plus, există promoții și oferte care pot face vacanța mai economică, cum ar fi cardul Salt Multicurrency, care oferă un curs valutar bun, 5% cashback pentru plăți în Grecia între 1 iulie și 31 august, și o campanie verii care oferă 3.000 EUR pentru cei care fac cel puțin 3 plăți în afara țării, inclusiv în Grecia.

Grecia: o țară cu o gastronomie bogată și produse locale

Grecia este o țară cu o gastronomie bogată, bazată pe produse locale, proaspete și de calitate. Aproximativ 80% din teritoriul Greciei este acoperit de munți, iar insulele sunt numeroase, peste 6.000. Pe pantele acestor munți se cultivă vița de vie, măslinii și ierburile aromatice, iar animalele crescute (capre, oi) contribuie la preparatele tradiționale. Marea este aproape de orice loc, iar peștele și fructele de mare sunt esențiale în bucătăria grecească. Toate ingredientele folosite sunt obținute local, de la fructe și legume, la lactate și brânzeturi, nuci sau ierburi aromatice.

În ceea ce privește preparatele grecești, sunt numeroase, dar unele sunt esențiale pentru o vacanță autentică. Printre cele mai populare se numără salata grecească, mousaka, fructele de mare, spanakopita (plăcinta cu spanac și feta), dolmadakia (sărmăluțele în foi de viță), kolokithokeftedes (chifteluțele de dovlecei cu brânză feta), bouyiourdi (brânză picantă, la cuptor, cu roșii și mirodenii), saganaki (brânză prăjită, cu susan, miere și lămâie), papoutsakia (vinete umplute cu carne și legume), kleftiko (miel fraged, gătit încet cu usturoi, lămâie și legume).

Thassos este o insulă ideală pentru cei care doresc liniște, plaje cu ape turcoaz și taverne de familie. Insula este plină de taverne, de la beach-baruri și snack-baruri, la taverne pe malul mării, la restaurante elegante. Mâncarea este relativ ieftină sau la prețuri decente, dar există și restaurante de fine dining. Printre cele mai recomandate se numără Tavernaki, situată pe una din străduțele principale din Limenas, nu departe de port. Este o tavernă tradițională, cu o atmosferă familială și prietenoasă, meniu bogat, porții mari, servire excelentă și prețuri medii. Toată mâncarea este făcută „de casă”, folosind produse locale și mirodenii de pe insulă. Printre preparatele recomandate se numără tzatziki, pita, mousaka, miel Kleftico, pește proaspăt, caracatiță, paste cu fructe de mare și vinuri locale.

La Pefkospilia, pe plaja Pachis, găsești energia verii grecești: nisip sub picioare, pini deasupra și marea în fundal. Terasa este liniștită ziua, perfectă pentru un prânz leneș, cu salate prospete, fructe de mare și pește direct din mare. Când se lasă seara, locul se transformă, cu muzică autentică și oameni veseli care dansează. Pefkospilia nu este o tavernă sofisticată, dar e genul de loc în care te simți bine fără să faci vreun efort. Mâncarea confirmă că uneori, simplitatea e cea mai bună alegere.

La Potos, unul dintre restaurantele cele mai populare este Taverna Irene. Proprietarul Kostas și familia lui dețin restaurantul din 2002 și sunt obișnuiți să servească un număr mare de clienți. Aici trebuie să încerci fructele de mare (creveți, calamari, scoici și caracatiță) și peștele proaspăt. Plus mâncare tradițională – fleftiko, stifado, soutsoukakia smirneika, papoutsakia etc.

Lefkada este o insulă vibrantă, unde muntele coboară abrupt în mare, iar drumurile șerpuiesc printre sate și plaje ascunse. Aici merită să iei pauze lungi de la explorare doar pentru a sta la masă. Vei descoperi nu doar preparate clasice grecești, ci și unele specifice zonei – cum e Sofigado, o variantă locală de tocană de vită cu gutuie coaptă, vin și scorțișoară, gătită lent până când totul se topește în farfurie. Sau dulciuri simple, ca ryzogalo, un orez cu lapte aromat cu scorțișoară, servit rece, ideal după o zi de soare.

La Rachi, restaurantul este situat în Exanthia, un sat din munte cu vedere directă spre mare. Terasa este întinsă, cu mese din lemn și scaune simple, dar confortabile. Meniul este grecesc clasic, fără artificii, dar făcut ca la carte. Carnea gătită lent, legume proaspete, brânză coaptă și vin local. Porțiile sunt generoase, desertul vine de multe ori din partea casei, iar atmosfera e una de tabără relaxată de vară.

Basilico este un loc așezat pe promenada din Nidri, aproape de port, cu o atmosferă generală de vacanță autentică. Terasa este agitată, dar nu obositoare, cu chelneri rapizi, zâmbitori și o atmosferă generală de vacanță autentică. Aici totul e gândit să meargă cu marea: fructe de mare, pește la grătar, paste cu creveți, saganaki cu miere sau caracatiță fragedă trasă pe grill.

Taverna Oasis este situată pe drumul spre Porto Katsiki, într-un colț umbrit de pini, cu vedere largă spre vestul insulei. Terasa este simplă, cu mese răsfirate și scaune de lemn, iar atmosfera e caldă, fără să încerce să impresioneze. Mâncarea vine repede și fără formalități: salate mari și colorate, brânză locală, pește prins în zonă, friptură de miel și, uneori, preparate cu capră, așa cum se fac la sate.

Halkidiki este o combinație aproape ideală de peisaj, vibe și gastronomie. Fiecare braț are personalitatea lui: Kassandra e mai animat și turistic, Sithonia e mai verde și liniștit, iar Athos rămâne mai retras, cu zone accesibile doar până la granița mănăstirilor. Dar indiferent pe unde alegi să stai, mâncarea bună nu lipsește. Tavernele sunt peste tot: pe plajă, în sate mici, pe faleze sau în golfuri unde ajungi doar dacă știi unde să cauți. Cuvântul care definește bucătăria din Halkidiki este „prospețime”.

În concluzie, Grecia oferă o experiență culinară autentică, cu taverne de familie, mâncare locală și o atmosferă prietenoasă. Vrei să faci un Salt în Grecia și să mănânci ca un localnic? Gata, nu te mai gândești – pleacă și trăiește vacanța ta ideală!

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (157) →