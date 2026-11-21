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Pe piața auto, anvelopele all-season se promovează ca o soluție universală, potrivită atât pentru vara, cât și pentru iarna. Dar, conform unor testări riguroase, acestea nu reprezintă un echivalent real al anvelopelor specializate, fie pentru iarnă, fie pentru vară. Expertiza tehnică spune clar: anvelopele all-season reprezintă compromisuri, iar performanțele lor sunt mult sub cele ale anvelopelor de iarnă sau de vară, special dezvoltate pentru un anotimp anume. În ciuda acestor limitări, multe producători le promovează ca o soluție economică, ideală pentru cei care nu fac distanțe mari într-un an. Totuși, acest avantaj poate transforma într-un dezavantaj, dacă anvelopele nu se pot menține la un anumit nivel de performanță pe termen lung.

Rezultatele testării ADAC și TCS

În cadrul unui test detaliat realizat de ADAC, în colaborare cu Touring Club of Swiss (TCS), au fost evaluate șaisprezece modele de anvelope all-season. Testul a avut loc în condiții extreme, atât de iarnă, cât și de vară, pentru a obține rezultate cât mai reprezentative. Dimensiunea anvelopelor, 185/65 R15 88H, este cea mai frecventă pe mașinile de oraș, inclusiv pe modelele populare precum Dacia Logan și Sandero. Rezultatele au fost clare: doar un singur model a fost considerat „foarte recomandat”, iar alte șapte au primit verdictul „recomandat”. În schimb, cinci dintre modele au fost declarate „nerecomandate”. Ratingul se bazează pe cinci categorii, exprimate în procente: excelent (>80%), foarte recomandat (>60%), recomandat (>40%), recomandat cu rezerve (>20%) și nerecomandat (<20%).

Performanța și siguranța: factori determinanți

În testare, siguranța a avut o pondere de 70% din ratingul general, ceea ce evidențiază importanța acestei caracteristici. Testele au fost realizate în condiții diverse: temperaturi reci, dar și temperaturi extrem de ridicate, peste 50 de grade Celsius. La consum, au fost evaluate și alte aspecte, cum ar fi impactul asupra mediului, durata de viață, greutatea anvelopei și zgomotul de rulare. Singura anvelopă care a reușit să obțină un scor suficient de bun pentru a fi recomandată a fost Continental AllSeasonContact 2. Aceasta a obținut puncte mari la siguranță, fiind considerată una dintre cele mai bune soluții în ceea ce privește performanța generală. Alte două modele, Pirelli Cinturato All Season SF 3 și Michelin CrossClimate 2, au fost foarte aproape de a intra în această categorie, dar au fost depunctate în anumite aspecte, în special la comportamentul în condiții de iarnă.

Pe planul utilizării, producătorii anvelopelor all-season recomandă ca acestea să fie folosite doar în cazul mașinilor care parcurg anual un număr redus de kilometri, maxim 15.000. Deoarece performanțele acestor anvelope scad semnificativ odată cu uzura, economia de buget poate deveni un risc major. În loc de economii, se poate ajunge la situații periculoase, unde un singur moment de neatenție poate duce la un accident. Acest lucru pune în evidență faptul că, în ciuda promisiunilor de economie, anvelopele all-season nu sunt o alternativă sigură în condiții extreme.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (86) →