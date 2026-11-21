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În zona podului de la Cătălina, unde viitura de pe râul Lăpuș a adus cantități uriașe de deșeuri, a fost scos la iveală un fenomen grav, care nu mai poate fi ignorat: poluarea cursurilor de apă din Maramureș. PET-uri, pungi, ambalaje, scutece și alte deșeuri menajere, amestecate cu lemnele și vegetația transportate de apă, s-au acumulat în zona estacadei provizorii utilizate pentru susținerea conductelor și cablurilor pe durata lucrărilor la pod. Presiunea exercitată de materialele aduse de viitură a afectat structura provizorie și o conductă de canalizare, fiind necesare intervenții de urgență. Noul pod de la Cătălina nu a fost afectat, iar circulația rutieră a fost redeschisă în dimineața zilei de 20 noiembrie.

Un apel urgent pentru curățarea râurilor din Maramureș

Dincolo de intervenția tehnică, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, atrage atenția asupra dimensiunii fenomenului de poluare și solicită măsuri urgente din partea instituțiilor cu atribuții în protecția mediului și gospodărirea apelor. ‘Ceea ce am văzut pe râul Lăpuș este revoltător! Nu vorbim despre câteva sticle aruncate întâmplător, ci despre cantități uriașe de deșeuri care ajung în apele Maramureșului. Avem un județ extraordinar de frumos, cu râuri și peisaje de care suntem mândri, dar nu putem pretinde că iubim Maramureșul în timp ce îi transformăm râurile și pădurile în gropi de gunoi. Nu vreau să ne limităm la fotografii, constatări și declarații de indignare. Vreau să aflăm de unde provin aceste gunoaie, cine avea obligația să prevină asemenea situații și ce măsuri concrete vor fi luate. Cei care poluează trebuie identificați și sancționați, iar instituțiile responsabile trebuie să își facă treaba!’ a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Consiliul Județean Maramureș va solicita Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale ‘Apele Române’, Gărzii Naționale de Mediu și Instituției Prefectului Județul Maramureș o analiză a situației de pe râul Lăpuș și identificarea măsurilor necesare pentru prevenirea unor episoade similare. Demersurile vor viza: 1. Verificarea cursului râului Lăpuș și a afluenților săi, pentru identificarea zonelor în care există acumulări de deșeuri și depozitări ilegale pe maluri. 2. Stabilirea măsurilor de colectare și îndepărtare a deșeurilor, cu implicarea administratorilor cursurilor de apă, a autorităților locale și a celorlalte instituții competente, potrivit atribuțiilor legale. 3. Intensificarea controalelor și aplicarea sancțiunilor în cazurile în care sunt identificate persoane fizice, operatori economici sau autorități care nu își respectă obligațiile legale. 4. Verificarea modului în care autoritățile locale și ceilalți responsabili își îndeplinesc atribuțiile privind prevenirea depozitării ilegale a deșeurilor și menținerea curățeniei în zonele aflate în administrarea lor. 5. Stabilirea unor măsuri preventive, astfel încât deșeurile să nu mai ajungă în râuri și să fie transportate de viituri dintr-o localitate în alta.

Prefectul județului Maramureș vorbește despre o situație de criză, după ce viiturile din zonă au adus din amonte cantități uriașe de gunoaie aruncate în natură. Pe râul Lăpușel e acum un morman uriaș de plastice și resturi vegetale, iar autoritățile caută soluții pentru a le îndepărta. Podul de la Cătălina, de pe râul Lăpușel, arată ca un baraj pentru grămada de PET-uri, ambalaje și rămășițe din natură, după ce ploile abundente din ultima perioadă au măturat versanții.

Sursa anonima

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