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Iarna aduce provocări suplimentare pentru mașinile electrice și plug-in hybrid, dar și pentru sistemele de asistență la condus. Frigul poate afecta direct bateria, autonomia și consumul de energie, iar în plus, încălzirea habitaclului poate deveni o problemă majoră. În același timp, sistemele avansate de asistență, care susțin șoferul în condiții de vreme rea, pot intra în deranjare dacă nu sunt pregătite corespunzător. Pentru a face față cu brio anotimpului rece, mașinile, indiferent de tipul de propulsie, au nevoie de verificări specifice, de la montarea cauciucurilor omologate pentru iarnă până la verificarea antigelului, a bateriei auxiliare de 12V și a sistemului de ventilație. În cazul mașinilor electrice și plug-in hybrid, șoferii trebuie să învețe cum funcționează sistemul de recuperare a energiei la frânare, care poate fi folosit ca frână de motor „clasică”, și să gestioneze eficient energia disponibilă. De asemenea, sistemele de asistență la condus ale autoturismelor de ultimă generație necesită o atenție suplimentară în condiții de frig. Iarna necesită pregătire specială pentru mașinile electrice și plug-in hybrid, iar 5 sfaturi utile pot face diferența între o deplasare fără probleme și o experiență de șofer de peste măsură. În cazul mașinilor plug-in hybrid și 100% electrice, iarna vine cu provocări suplimentare

Vizibilitatea și sistemele de asistență, primele priorități

În sezonul rece, vizibilitatea poate fi afectată rapid de condens, îngheț, zăpadă sau murdăria acumulată pe parbriz, lunetă, oglinzi și faruri. Verificarea ștergătoarelor, a lichidului de parbriz pentru temperaturi negative și a sistemelor de dezaburire ar trebui să facă parte din pregătirea fiecărei mașini pentru iarnă. La fel de importantă este păstrarea curată a camerelor și senzorilor care susțin funcțiile de asistență pentru șofer. Zăpada, gheața sau noroiul pot limita capacitatea acestora de a detecta corect marcajele, obstacolele sau celelalte vehicule, afirmă specialiștii Lepas, brand-ul premium al chinezilor de la Chery, care are în gamă 3 modele plug-in hybrid și/sau electrice: Lepas L4, Lepas L6 și Lepas L8. Sistemele moderne de asistare a condusului, cum este, de exemplu, sistemul de camere cu vizualizare la 540°, inclusiv cu funcția Transparent Chassis (utilă pentru observarea zonei din jurul și de sub vehicul), de pe SUV-ul Lepas L8, pot oferi un sprijin suplimentar în condiții dificile, dar, pentru a nu da erori, senzorii și/sau camerele acestora trebuie să fie curate. În mod special, șoferii trebuie să știe că o cameră sau un senzor acoperit cu zăpadă sau gheață poate duce la erori majore, cum ar fi lipsa de detectare a unui obstacol sau o reacție întârziată la o situație critică. Acest lucru poate fi evitat prin curățarea periodică a tuturor componentelor relevante, inclusiv a lunetei, oglinzilor, farurilor și a senzorilor de parcare, de la 1 la 3 ori pe săptămână, în funcție de condițiile meteorologice.

Climatizarea inteligentă: confortul trebuie pregătit înainte de plecare

Încălzirea habitaclului și dezaburirea geamurilor sunt esențiale iarna, însă utilizarea climatizării poate crește consumul de energie și reduce autonomia electrică. Programarea încălzirii înainte de plecare, atunci când automobilul permite această funcție, poate limita consumul din bateria de tracțiune. Dacă mașina este conectată la priză, preîncălzirea poate utiliza energia din rețea. „Recomandăm șoferilor să nu aștepte să pornească la drum pentru a rezolva problemele de vizibilitate și confort, dacă automobilul permite precondiționarea. Funcția poate fi programată înainte de plecare, fiind important ca geamurile să fie complet dezghețate și dezaburite înainte de deplasare. Nu trebuie folosite soluții improvizate, precum turnarea apei fierbinți pe parbriz, deoarece șocul termic poate deteriora sticla”, explică un specialist Lepas România. În plus, șoferii pot programa încălzirea habitaclului la 10 minute înainte de plecare, iar în cazul mașinilor electrice, această funcție poate fi activată și prin aplicație, chiar dacă mașina este parcată într-un loc fără acces la priză. De asemenea, pentru a economisi energie, se recomandă utilizarea aerului rece în primele minute de deplasare, iar încălzirea poate fi activată treptat, în funcție de nevoi. Aceste măsuri pot contribui la menținerea autonomiei la un nivel optim, chiar și în condiții de frig extrem.

În concluzie, iarna necesită pregătire specială pentru mașinile electrice și plug-in hybrid, iar șoferii trebuie să fie conștienți de toate detaliile care pot influența eficiența și siguranța la volan. De la vizibilitate și climatizare până la gestionarea energiei și păstrarea curată a senzorilor, fiecare pas poate face diferența între o deplasare reușită și una plină de probleme.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (105) →