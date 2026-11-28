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Jennifer Lopez, artista de 57 de ani, a dezvăluit recent că a intrat într-o nouă etapă din viața sa, după ce copiii ei, Emme și Max, în vârsta de 18 ani, au plecat amândoi la facultate. Cântăreața și actrița a povestit în ultima ediție a emisiunii „The Tonight Show”, găzduită de Jimmy Fallon, despre emoțiile intense pe care le-a trăit în această perioadă. Lopez a spus că a plâns încontinuu timp de șase luni, începând cu două luni înainte ca gemenii să termine liceul, până când i-a lăsat acolo și apoi încă câteva săptămâni după aceea.

Emoții complexe în momentul plecării copiilor

Jennifer Lopez a descris schimbarea ca fiind „emoțională”, dar și „uimitoare”. Ea a explicat că e ca unul dintre acele momente din viață în care pur și simplu ești tristă, melancolică, dar și entuziasmată și plină de speranță. Cântăreața a spus că sentimentele vin toate la un loc, într-un pachet complex de emoții. „Sunt toate sentimentele la un loc. E ca unul dintre acele momente din viață în care pur și simplu ești tristă, melancolică, dar și entuziasmată și plină de speranță – sunt atât de multe sentimente care vin la pachet cu [asta]”, a spus Lopez.

O nouă etapă de libertate și maturizare

În ciuda acestei perioade încărcate emoțional, Lopez a spus că se află într-o „era fericită”, pe măsură ce se obișnuiește cu „libertatea” de a fi singură. „E prima [dată] de când eram, nu știu, la începutul vârstei de 20 de ani când nu sunt cu cineva, când nu îi am pe copii”, a spus Lopez. „Sunt singură, sunt liberă – pot să fac orice naiba vreau! Și e, cumva, uimitor, dar și ciudat”, a adăugat ea.

Lopez a fost căsătorită de mai multe ori: între 1997 și 1998 cu Ojani Noa, între 2001 și 2003 cu Cris Judd, iar apoi timp de un deceniu cu Marc Anthony, până la divorțul lor din 2014. Ultima ei relație a fost cu Ben Affleck, cu care s-a căsătorit în 2022, după o relație intens mediatizată la începutul anilor 2000. Cei doi au anunțat însă că se despart în 2024, iar divorțul lor a fost finalizat anul trecut. Lopez a avut copii doar din căsătoria cu Marc Anthony.

Cântăreața a numit această schimbare din viața ei ca o perioadă de „maturizare din nou”, despre care afirmă că a inspirat-o pentru următorul capitol al vieții sale. „Când copiii erau pe punctul de a pleca, aveam atât de multe sentimente… încât m-am dus în studio și am început să mă joc cu muzica și să compun. Și acum am făcut vreo 20 de piese… sunt abia la jumătatea drumului”, i-a spus ea lui Fallon, în vârsta de 52 de ani.

Lopez a subliniat că este un moment de maturizare pentru mulți părinți, iar copiii ei trec prin această schimbare chiar acum. „Simt că e un alt moment de maturizare care apare în viețile noastre. Cred că mulți părinți se vor regăsi în asta”, a spus Lopez. „Se întâmplă atunci când pleci tu de acasă pentru prima dată – copiii mei trec prin asta chiar acum – și ți se întâmplă din nou atunci când copiii tăi pleacă, pentru că timp de 20 de ani despre asta a fost vorba, doar despre ei”, a adăugat ea.

„Iar acum sunt doar eu. Așa că, în multe privințe, este o perioadă foarte fericită”, a conchis Lopez, arătând că, deși este singură, se simte liberă și plină de speranță pentru viitor.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (104) →