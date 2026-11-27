G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Range Rover Autobiography LWB continuă să fie un simbol al luxului, tehnologiei avansate și al performanței. Versiunea cu ampatament lung a acestui SUV britanic este special concepută pentru cei care doresc un spațiu generos în habitaclu, fără a compromite confortul sau caracteristicile distincte ale brandului. Echipat cu un motor de 2.997 cmc, pe benzină, cu tehnologie mild-hybrid, acest model dezvoltă 380 CP și un cuplu maxim de 550 Nm. Puterea este transmisă la toate cele patru roți prin intermediul unei cutii de viteze automate cu opt trepte, oferind o manevrabilitate excelentă chiar și pentru o mașină de dimensiuni mari. Modelul este echipat cu un motor pe benzină de 3,0 litri

Dimensiuni generoase și dotări premium pentru confortul pasagerilor

Range Rover Autobiography LWB are o lungime de 5.252 mm, o înălțime de 1.868 mm și un ampatament de 3.197 mm, oferind spațiu suficient pentru pasageri, dar și pentru bagaj. Capacitatea portbagajului este de 818 litri, conform fișei tehnice, ceea ce face din acest model o alegere ideală pentru familii sau călătorii lungi. Configurația prezentată la Țiriac Auto include vopseaua metalizată Santorini Black, jante din aliaj de 23 de inci cu finisaj Gloss Black și pachetul exterior Shadow, care adaugă o notă de eleganță și rafinament. Versiunea măsoară peste 5,2 metri în lungime

Interiorul este conceput pentru maximum de confort și lux. Tapițeria este realizată din piele perforată Semi-Aniline Caraway, iar plafonul interior este din Alcantara. Ornamentele din lemn adaugă o atmosferă de calitate și eleganță. Scaunele din față sunt reglabile electric pe 24 de direcții și beneficiază de funcții de încălzire, răcire și masaj, în timp ce pasagerii din spate au la dispoziție scaune Executive Class, care oferă un confort de limuzină. Sistemul de suspensii pneumatice electronice și direcția integrală contribuie la o manevrabilitate excelentă, chiar și în condiții dificile.

Tehnologie avansată și echipări premium pentru experiența de conducere perfectă

Range Rover Autobiography LWB este echipat cu un sistem multimedia Pivi Pro cu ecran tactil de 13,1 inci, conectivitate Apple CarPlay și Android Auto, sistem Head-up Display și camere perimetrale 3D. Climatizarea pe patru zone, sistemul de purificare a aerului, plafonul panoramic și sistemul audio Meridian Signature Sound System completează confortul la bord. Configurația ofertată include și un sistem multimedia dedicat pasagerilor din spate, cu ecrane de 11,4 inci, precum și un compartiment refrigerat integrat în consola centrală din față, oferind o experiență de lux și confort maxim.

Cei interesați de această versiune pot vedea modelul în showroom-ul Land Rover din București, situat pe Șoseaua București–Ploiești nr. 107A. Acest SUV reprezintă o combinație perfectă între performanță, confort și tehnologie, oferind o experiență de conducere unică. Pentru cei care doresc o alternativă electrică, BYD ATTO 2 DM-i promite o autonomie de până la 1.000 km și o putere de până la 212 CP.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (102) →