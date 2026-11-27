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Pe măsură ce România se consolidează ca un pol important al economiei europene, o realitate deosebit de sensibilă a fost evitată în ultimele săptămâni. Riscul de a pierde peste 819 milioane euro din Programul Tranziție Justă, aferente anului 2026, a fost anulat, după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai-Alexandru Ghigiu, a declarat că această sumă reprezenta suma expusă riscului de dezangajare. În prezent, valoarea fondurilor solicitate depășește suma disponibilă cu aproape 9 milioane de euro, conform unor declarații recente.

Investițiile străine directe: un traseu de creștere exponențială

Soldul investițiilor străine în România s-a triplat față de acum aproape 20 de ani, când am aderat la Uniunea Europeană. România a atras fluxuri nete de investiții străine directe (ISD) de aproximativ 66 de miliarde de euro în perioada 2015-2025, în timp ce soldul acestora a crescut de peste trei ori de la aderarea la Uniunea Europeană, ajungând la aproape 135 de miliarde de euro la sfârșitul anului trecut, potrivit unei analize realizate de Banca Transilvania (BT).

„Comerțul conectează piețe, iar investițiile conectează economii. Imaginea de ansamblu este cea care contează: în perioada 2015-2025, România a atras fluxuri nete de investiții străine directe de aproximativ 66 de miliarde de euro. Capitalul vine acolo unde găsește oportunități, încredere și perspective de dezvoltare. Apartenența la Uniunea Europeană a făcut România mai atractivă pentru investiții și mult mai conectată la economia europeană și globală. Următorul pas este ca această conectare să aducă tot mai multă tehnologie, competențe și impact”, afirmă Ioan Nistor, economist-șef al Băncii Transilvania și autor al analizei „Investițiile străine directe, în contextul aderării României la UE”.

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), soldul investițiilor străine directe a crescut de la 42,77 miliarde de euro la sfârșitul anului 2007 la 134,82 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025. „Aderarea la UE nu este singura explicație pentru această evoluție, capitalul străin fiind prezent în România și înainte de 2007. Cifrele arată însă o schimbare de anvergură: în mai puțin de două decenii, soldul investițiilor străine directe aproape s-a triplat, pe măsură ce economia României a devenit tot mai conectată la fluxurile europene și internaționale de capital”, se arată în analiză.

Primii ani după aderarea la Uniunea Europeană au adus în România fluxuri importante de capital, respectiv 7,25 miliarde de euro în 2007 și 9,5 miliarde de euro în 2008. Criza financiară internațională a schimbat însă dinamica investițiilor, acestea coborând succesiv până la 1,82 miliarde de euro. Revenirea după criză a fost treptată, fluxul investițiilor străine directe crescând de la 3,46 miliarde de euro în 2015 la 5,27 miliarde de euro în 2018 și 5,17 miliarde de euro în 2019, notează sursa citată.

Pandemia a generat un nou recul al investițiilor străine directe, până la 3,01 miliarde de euro în 2020, urmat de o revenire în următorii doi ani. După temperarea din perioada 2023-2024, investițiile au accelerat din nou în 2025, când fluxul net a ajuns la 7,91 miliarde de euro, în creștere cu 41,1% față de anul precedent.

Distribuția sectorială a capitalului străin

În ceea ce privește distribuția sectorială a capitalului străin, industria prelucrătoare deține cea mai mare pondere, de peste 26%, urmată de construcții și tranzacții imobiliare (18%), comerț (16%), sectorul financiar și al asigurărilor (15%) și industria extractivă (6%).

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Mihai-Alexandru Ghigiu, a anunțat că România risca să piardă fonduri europene de peste 819 milioane €, aferente anului 2026, din Programul Tranziție Justă, dar a fost evitat acest lucru. „Peste 819 milioane de euro, atât putea pierde România din cauza riscului de dezangajare a fondurilor europene din Programul Tranziție Justă!”

Sursa anonima

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