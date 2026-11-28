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Într-un gest de amploare, Parchetul European (EPPO) din Iași a coordonat 14 percheziții domiciliare în România și Belgia, în cadrul unei anchete complexe privind o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro într-un proiect pentru clădiri inteligente. Trei persoane au fost aduse la sediul Parchetului European din Iași pentru a li se aduce oficial la cunoștință calitatea de suspect, urmând ca acestea să fie plasate sub control judiciar. Ancheta arată cum o sumă considerabilă din fonduri europene a fost direcționată în mod ilegal, iar măsurile luate de Parchetul European arată o implicare serioasă în recunoașterea și combaterea acestor practici.

Proiect de 1,1 milioane de euro din fonduri UE

Este vorba despre un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, care viza dezvoltarea și achiziționarea de echipamente pentru gestionarea clădirilor inteligente, utilizând o platformă Internet of Things (IoT – Internetul obiectelor). Valoarea totală a proiectului era de aproximativ 1,1 milioane de euro (6,2 milioane de lei), din care contribuția financiară a UE se ridica la aproximativ 987.850 de euro (5,2 milioane de lei). Potrivit anchetei, societatea beneficiară a primit peste 655.000 de euro din fonduri europene prin declararea unor cheltuieli fictive în cadrul proiectului, inclusiv salarii pentru 19 persoane care nu lucraseră în realitate la proiect, precum și o presupusă achiziție de know-how tehnic, care nu a avut loc niciodată.

Transferuri ilegale și sechestru asupra bunurilor

O parte semnificativă a acestor fonduri ar fi fost ulterior direcționată, prin diverse transferuri bancare și prin intermediul unor societăți din Belgia și Luxemburg, înapoi către administratorul societății beneficiare, în folosul său personal. În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului UE și a eventualelor cheltuieli judiciare, Parchetul European a pus sub sechestru nouă bunuri imobile din județul Iași, aparținând unui număr de trei suspecți. Printre acestea se numără cinci terenuri, două case și două apartamente, în valoare totală de aproximativ un milion de euro. În plus, toate conturile bancare deținute de societatea beneficiară a proiectului au fost blocate.

O parte a fondurilor a fost folosită pentru salarii fictive, incluzând 19 persoane care nu au lucrat la proiect.

Sprijinul autorităților din România și Belgia

Faptele investigate ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de fraudă cu subvenții, fals și spălare de bani. Parchetul European a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, al Inspectoratului Județean de Jandarmi „Vasile Lupu” Iași, precum și al Oficiului Central pentru Combaterea Corupției (OCRC/CDBC) și al Direcției pentru Combaterea Criminalității Grave și Organizate (DJSOC) din cadrul Poliției Federale belgiene. Ancheta arată o colaborare transnațională serioasă, dar și o implicare directă a unor instituții românești în investigația acestei fraude.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (47) →