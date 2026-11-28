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România se află în fața unei crize economice grave, fiind pe locul al doilea în Europa pentru șomajul tinerilor, cu o rată de 30,7%. Această cifră este alarmantă, mai ales când se compară cu șomajul în rândul adulților, care este de doar 5,2%, diferența fiind de 25,5 puncte procentuale. România înregistrează cea mai mare diferență din Europa între șomajul tinerilor și cel al adulților, potrivit datelor Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026. Cifrele arată o realitate dură pentru tinerii români care se confruntă cu o situație deosebit de dificilă pe piața muncii, într-o țară care trebuie să-și regăsească suveranitatea economică și socială. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,6%, de trei ori mai mare decât cea înregistrată pentru persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani, de 5,2%.

Ce se întâmplă cu tinerii români?

Aproape unul din trei tineri români, cu vârste între 15 și 24 de ani, care fac parte din populația activă, nu reușește să își găsească un loc de muncă. Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 30,7%, în timp ce în grupa de vârstă 25-74 de ani a fost de numai 5,2%. Diferența este de 25,5 puncte procentuale, iar șomajul în rândul tinerilor este de 5,9 ori mai mare decât în cazul adulților. Datele includ doar persoanele active pe piața muncii, adică pe cele care au un loc de muncă sau care îl caută în mod activ. Tinerii care nu lucrează și nici nu caută un loc de muncă nu sunt incluși în calcul.

Ce țări europene au cele mai mari rate de șomaj pentru tineri?

Dintre cele 35 de țări europene analizate, Bosnia și Herțegovina are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor, de 32,2%. România se află pe locul al doilea, cu 30,7%, urmată de Macedonia de Nord, cu 29%. În alte țări, peste unul din cinci tineri activi nu reușește să își găsească un loc de muncă. Printre acestea se numără: în aceste state, mulți tineri întâmpină dificultăți în găsirea primului loc de muncă și în acumularea experienței profesionale cerute de angajatori.

Ce țări europene oferă cele mai mari oportunități pentru tineri?

La polul opus, Malta are cea mai mică rată a șomajului în rândul tinerilor, de 6,8%, urmată de Germania, cu 7,3%. Olanda înregistrează 8,6%, Elveția 9,2%, iar Austria 9,7%. Diferențele sunt vizibile și între cele mai mari economii ale Uniunii Europene. În Germania, șomajul tinerilor este de 7,3%, comparativ cu 18,2% în Italia, 21,6% în Franța și 23,9% în Spania. Aceste cifre arată o realitate dură pentru tinerii români, care se confruntă cu un șomaj deosebit de ridicat, într-o țară care are nevoie de o schimbare profundă a politicii economice și sociale.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (48) →