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Pe autostrada Sibiu-Făgăraș, constructorul turc Makyol a pus prima grindă la finalul anului trecut, marcând un pas semnificativ în dezvoltarea acestei infrastructuri esențiale pentru România. Proiectul, care face parte din secțiunea 2 a autostrăzii A1, este în curs de finalizare, iar progresul este vizibil în fiecare zi. În special, instalarea grinzilor de 40 de metri pe Viaductul Km 16+830, cel mai înalt de pe Lotul 2, a fost aproape finalizată, reprezentând un moment important pentru proiectul de mare amploare. La finalul anului trecut, se anunța că prima instalare a grinzii a fost finalizată, marcând începutul unei etape critice în construcția autostrăzii.

Construcția tunelului Robești și metoda austriacă de excavare

În octombrie 2025 au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1). Tunelul Robești va avea o lungime de 900 m și este construit cu metoda austriacă, cunoscută pentru eficiența sa și pentru modul de execuție. Această metodă presupune excavarea prin mici acțiuni repetate de forare pe circumferința superioară, cu ajutorul brațelor unor utilaje, care „cioplesc” efectiv conturul interior al tunelului. Apoi, partea interioară este excavată cu utilaje clasice, iar volumul de pământ este evacuat din tunel.

Fiecare nouă avansare presupune și aplicarea unui strat de mortar pe conturul interior al tunelului, pentru a susține solul prin care tocmai s-a săpat. Ulterior, la etapele finale, tunelul este ranforsat cu alte straturi, dar această primă aplicare permite evitarea surpărilor în timpul lucrărilor. Pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură, se va apela inclusiv la dinamitare subterană, o metodă care, deși eficientă, necesită o atenție deosebită din partea echipelor de construcții.

Contractul de 4,25 miliarde de lei și termenul de finalizare

Contractul pentru construcția secțiuni 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde de lei și este finanțat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile). Proiectul trebuie finalizat în anul 2028, un termen care, pentru mulți, este considerat ambițios, dar realist. Autostrada Sibiu-Făgăraș va fi prevăzută cu 7 noduri rutiere și 12 viaducte, fiind proiectată să preia din traficul aglomerat de pe DN1, ceea ce va contribui semnificativ la ameliorarea condițiilor de circulație în regiune.

Deși progresul este vizibil, proiectul rămâne în centrul unor discuții intense, în special din cauza duratei estimate de finalizare, a metodelor folosite și a impactului pe care le va avea asupra mediului înconjurător. Totuși, pentru constructorii implicați, fiecare pas reprezintă o realizare importantă în cadrul unui proiect de amploare.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (91) →