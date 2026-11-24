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Primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant a început să circule în București, oferind o alternativă reală pentru o categorie de cetățeni care, de multe ori, se confruntă cu o mobilitate limitată. Serviciul poate fi comandat la numărul 021/9444, între orele 8.00 și 22.00, iar tariful de 3,19 lei pe kilometru este același ca și la un taxi obișnuit. Această inițiativă, anunțată de Primăria Capitalei, reprezintă un pas important în direcția creării unei societăți mai incluzive, dar și un test de eficiență al unui proiect-pilot care are în vedere dezvoltarea unui serviciu permanent de mobilitate adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități locomotorii.

Inițiativa vine din partea unor consilieri generali USR și a Direcției Generale de Asistență Socială

Proiectul este parte a inițiativei „Mobilitate Incluzivă în București”, lansată de consilierii generali USR Bogdan Sabo și Nicorel Nicorescu, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Administratorul public, Lucian Judele, a subliniat că această mașină reprezintă doar începutul unei mari transformări, iar feedbackul cetățenilor va fi esențial pentru a înțelege cum funcționează și ce poate fi îmbunătățit. Acest taxi, dotat cu rampă de acces, sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant, este o demonstrație a faptului că nu e imposibil să se ofere soluții practice și realiste pentru toți cetățenii.

Un test de patru luni, cu un impact potențial major

Proiectul-pilot va fi implementat pe o perioadă de patru luni, iar Direcția Generală de Asistență Socială va colecta datele și va prezenta un raport Consiliului General. Concluziile acestui raport vor fi fundamentale pentru dezvoltarea unui serviciu de mobilitate incluzivă durabil. Deși această inițiativă pare modestă, ea poate deschide calea pentru o schimbare majoră în modul în care Bucureștiul se confruntă cu nevoile cetățenilor cu dizabilități. Comanda poate fi făcută și online, iar Primăria a anunțat, în luna mai, adoptarea proiectului „Mobilitate Incluzivă în Municipiul București”, care se propune să îmbunătățească accesul la un transport sigur, adaptat și eficient.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (94) →