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În județul Olt, unde există o infrastructură teoretică de irigații care ar putea transforma seceta în oază, realitatea este una total diferită. Deși județul are aproape 180.000 de hectare amenajate pentru irigații, în campania din 2026 au fost udate efectiv doar 14.216 hectare cel puțin o dată. Infrastructura nefinalizată, nivelul scăzut al Dunării și costurile suportate de fermieri fac ca apa să rămână, de multe ori, în canale, fără să ajungă la culturi. „Nu-și mai permit”, explică directorul ANIF Olt, referindu-se la fermierii mici. În campania din 2026, udarea a ajuns la doar puțin peste 42.000 de hectare.

Infrastructura există, dar nu funcționează

Apa există, cel puțin pe hârtie și, uneori, chiar în canalele de irigații. Numai că între aceasta și culturile care au nevoie de ea se află o serie întreagă de obstacole. Oltul, un județ cu sute de mii de hectare de teren agricol, nu duce neapărat lipsă de infrastructură de irigații, dar nici nu reușește să transforme această infrastructură într-o protecție reală pentru holdele fermierilor. Apa este, cum spun chiar cei care lucrează în agricultură, „în capu’ locului”. Numai că simpla ei prezență în canal nu înseamnă că ajunge și pe câmp.

Datele din informarea ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt privind campania de irigații din 2026 arată paradoxul. Instituția are în administrare nouă amenajări de irigații, cu o suprafață netă amenajată de 179.815 hectare și un total de 111 stații de pompare. Dintre acestea, suprafața pregătită pentru irigat în actuala campanie a fost de 133.613 hectare. Asta înseamnă că aproape 46% din terenul agricol al județului nu beneficiază de această infrastructură amenajată, iar din suprafața amenajată o parte nu este încă pregătită să funcționeze.

Cifrele campaniei din 2026 sunt grăitoare. Potrivit raportului ANIF Olt, au fost încheiate 49 de contracte pentru livrarea apei destinate irigațiilor, suprafața contractată fiind de 44.034 de hectare. Suprafața efectiv irigată a ajuns la 42.337 de hectare, dar numai pe 14.216 hectare s-a aplicat cel puțin o udare. Chiar dacă peste 42.000 de hectare au fost declarate ca suprafață irigată, udarea efectivă a culturilor a acoperit o suprafață de aproape trei ori mai mică.

Prefectul județului, Emil Albotă, i-a cerut directorului Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt, după prezentarea datelor, să explice de ce avantajul de a exploata o suprafață agricolă irigabilă nu este mai mult folosit. „Canalul trece prin fața terenului fermierului. El trebuie să decidă dacă irigă sau nu, noi nu ducem apa la plantă. Noi ducem apa pe infrastructura principală. Al doilea motiv ar fi că OUAI-urile (n. red. – Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații) sunt în curs de reabilitare, multe dintre ele nici nu au început lucrările pe submăsura DR 25”, a explicat Cristian Jilavu.

Într-un județ cu peste 400.000 de hectare agricole, doar 42.337 de hectare au fost irigate. Infrastructura nefinalizată, nivelul scăzut al Dunării și costurile suportate de fermieri fac ca apa să rămână, de multe ori, în canale, fără să ajungă la culturi. Numai că între aceasta și culturile care au nevoie de ea se află o serie întreagă de obstacole.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (188) →