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Germania și Austria au anunțat oficial că intenționează să aducă TikTok sub controlul Uniunii Europene, într-un demers care se bazează pe temeiuri de securitate și protecție a datelor. Cele două state insistă asupra faptului că, deși legislația europeană existentă ar putea reduce anumite riscuri, ea nu este suficientă pentru a asigura o supraveghere completă asupra platformei, care este deținută de compania chineză ByteDance. Această poziție a fost reafirmată în cadrul unei întâlniri din Viena, între ministrul german pentru Cultură și Mass-Media, Wolfram Weimer și secretarul de stat austriac pentru Afaceri Digitale, Alexander Proell. Reprezentanții celor două guverne au transmis o declarație comună prin care solicită o structură de proprietate europeană pentru activitatea TikTok în Europa, precum și asumarea, la nivel european, a responsabilității privind infrastructura tehnologică esențială a platformei, de la algoritmul de recomandare până la accesul la date.

Inițiativa Berlinului și a Vienei urmează să fie prezentată și celorlalte state membre

Inițiativa Germaniei și Austriei urmează să fie prezentată celorlalte state membre ale UE, în încercarea de a obține susținere la nivel comunitar. Un posibil cadru pentru discutarea propunerii este reuniunea Consiliului pentru Telecomunicații și Energie (TTE), programată la Bruxelles pentru 2 decembrie. Demersul celor două țări vine în contextul în care TikTok se află deja în atenția autorităților europene de reglementare. La începutul lunii noiembrie, o analiză preliminară a indicat că platforma ar încălca Actul privind serviciile digitale (DSA), prin mecanismul de recomandare a conținutului, care i-ar putea expune pe utilizatori la materiale dăunătoare.

TikTok nu mai este o simplă jucărie, ci face parte din infrastructura democrației europene

În opinia miniștrilor german și austriac, regulile existente la nivel european nu rezolvă însă problema proprietății și a controlului asupra platformei: „nu oferă un răspuns la întrebarea fundamentală: cine controlează, de fapt, platforma?” au atras atenția Weimer și Proell, referindu-se la legislația Uniunii. Oficialul austriac a insistat asupra importanței TikTok dincolo de statutul său de rețea socială, invocând implicațiile pe care platforma le are pentru funcționarea democrației. „TikTok nu mai este o simplă jucărie, ci face parte din infrastructura democrației noastre. Această infrastructură nu trebuie să rămână în mâinile unui rival geopolitic sistemic”, a declarat Alexander Proell. Precedentul american și reacția TikTok la propunerea europeană Un model de reorganizare a proprietății platformei există deja în Statele Unite. În ianuarie, ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a transferat controlul operațiunilor americane către o societate mixtă în care investitorii din SUA dețin participația majoritară.

Cele două ţări vor ca Tiktok din Europa să intre sub proprietatea şi controlul Europei, deoarece reglementările la nivel european nu sunt suficiente în ceea ce priveşte securitatea şi accesul la date. Germania şi Austria sunt cele două ţări care vor ca mecanismele Tiktok din Europa să fie controlate de UE. Joi, Germania și Austria au solicitat ca activitatea TikTok din Europa să fie plasată sub proprietate și control european, susținând că reglementarea în sine nu poate răspunde preocupărilor legate de accesul la date și de algoritmi, potrivit Euronews. Platforma de socializare deținută de o companie chineză prezintă „riscuri fundamentale pentru politica de securitate a Europei”, a declarat ministrul german al culturii și mass-media, Wolfram Weimer, după întâlnirea cu secretarul de stat austriac pentru domeniul digital, Alexander Proell, la Viena.

Inițiativa Berlinului și a Vienei urmează să fie prezentată și celorlalte state membre, în încercarea de a obține susținere la nivel comunitar. Un posibil cadru pentru discutarea propunerii este reuniunea Consiliului pentru Telecomunicații și Energie (TTE), programată la Bruxelles pentru 2 decembrie. Demersul celor două țări vine în contextul în care TikTok se află deja în atenția autorităților europene de reglementare. La începutul lunii noiembrie, o analiză preliminară a indicat că platforma ar încălca Actul privind serviciile digitale (DSA), prin mecanismul de recomandare a conținutului, care i-ar putea expune pe utilizatori la materiale dăunătoare.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (103) →