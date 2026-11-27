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West Side Christmas Market, Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 6, și-a deschis porțile aseară, adunând peste 20.000 de participanți în prima zi de activitate. Evenimentul, organizat în colaborare cu echipa de la Untold, a fost marcat de momente spectaculoase, printre care aprinderea instalațiilor luminoase și focul de artificii, promis înainte de începerea evenimentului. Cel mai așteptat moment al serii a fost concertul Irinei Rimes, care a urcat pe scenă de la ora 20:00. Primarul interimar Paul Moldovan a fost cel care a deschis oficial West Side Christmas Market, prezentându-l ca o nouă etapă în șase ani de existență a acestui târg de Crăciun. Anul acesta marchează cea de-a șasea ediție a evenimentului organizat cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Programul evenimentului și atracțiile principale

West Side Christmas Market, Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei poate fi vizitat până pe 27 decembrie. Intrarea este liberă, iar programul este următorul: Luni – vineri: 15:00 – 22:00, Sâmbătă – duminică: 11:00 – 22:00. Atracțiile principale din acest an de la West Side Christmas Market includ patinoarul generos, caruselul de poveste, trenulețul colorat, sania VR, care îi va purta pe copii pe drumul magic al renilor spre Laponia, dar și roata panoramică, din care vizitatorii vor putea admira spectacolul luminilor festive. Podul iluminat va completa decorul de sărbătoare. Vor fi și două atracții în premieră și anume Labirintul și Banca Zburătoare. Va reveni Căsuța lui Moș Crăciun, unde cei mici vor participa la ateliere creative și activități interactive și se vor bucura de întâlnirea mult așteptată cu Moș Crăciun. Organizatorii au pregătit, de asemenea, mai multe reprezentații artistice, printre care se numără artiștii care vor urca pe scena din Parcul Drumul Taberei în perioada evenimentului. Programul detaliat al concertelor poate fi consultat pe site-ul oficial.

Participanții și atracțiile din prima zi

Bucureștenii prezenți s-au putut bucura de momente precum aprinderea luminițelor de Crăciun, focul de artificii și, mai ales, concertul mult așteptatei Irina Rimes. Odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Drumul Tabere, Sectorul 6 al Capitalei a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, iar peste 20 de mii de oameni au participat la aprinderea luminițelor și s-au bucurat de bunătățile cu care au fost așteptați de comercianți. Evenimentul va rămâne deschis până pe 27 decembrie, iar accesul este gratuit.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (186) →