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Înainte de prima ninsoare, orice șofer serios trebuie să-și ia timp și să verifice nu doar starea tehnică a mașinii, ci și echipamentele de urgență. Temperaturile negative pot afecta bateria, lichidele și alte componente vitale, iar zăpada și poleiul pot transforma un drum obișnuit într-un labirint de pericole. Pregătirea nu este doar o recomandare, ci o obligație pentru cei care circulă pe drumuri montane sau în zone cu vreme instabilă. Când devin obligatorii anvelopele de iarnă?

Legislația românească și cerințele pentru anvelopele de iarnă

Conform Ministerului Afacerilor Interne, nu există o dată fixă în România pentru montarea anvelopelor de iarnă. Obligația apare doar atunci când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Chiar și un episod de ninsoare la sfârșitul lunii noiembrie poate impune folosirea acestora. Registrul Auto Român precizează că anvelopele marcate cu M+S, M.S. sau M&S îndeplinesc cerințele legale pentru circulația în condiții de iarnă, indiferent de denumirea comercială. O anvelopă vândută drept „all season” nu este suficientă doar prin această denumire. Trebuie să aibă marcajul corespunzător. Înainte de plecare, trebuie verificată și starea anvelopelor: profilul uzat, deteriorările vizibile sau presiunea necorespunzătoare pot afecta aderența și comportamentul mașinii pe carosabil alunecos.

Accesorii esențiale și măsuri preventive pentru condiții extreme

În sezonul rece, racleta pentru gheață și peria pentru îndepărtarea zăpezii sunt printre cele mai utile accesorii. Dimineața, parbrizul și geamurile pot fi acoperite cu gheață, chiar dacă în timpul nopții nu a nins. Înainte de plecare, trebuie curățate geamurile, oglinzile, farurile și blocurile optice din spate. Zăpada acumulată pe plafon și capotă trebuie, de asemenea, îndepărtată, deoarece se poate desprinde și aluneca pe parbriz, reducând vizibilitatea. Autoritatea americană pentru siguranța traficului rutier, NHTSA, recomandă includerea racletei, periei și lopeții în echipamentul de iarnă al autoturismului. O lopată pliabilă sau compactă poate fi de ajutor dacă mașina rămâne blocată într-un strat de zăpadă, într-o parcare sau la marginea unui drum. Cu ajutorul ei poate fi îndepărtată zăpada din jurul roților și din fața autoturismului, atunci când intervenția se poate face în siguranță. Pentru drumurile montane sau deplasările mai lungi pot fi utile și materialele care îmbunătățesc temporar tracțiunea, precum nisipul sau plăcile antiderapante special concepute pentru roți. Acestea nu înlocuiesc însă anvelopele corespunzătoare și nu garantează ieșirea din orice situație.

Una dintre problemele frecvente în sezonul rece este înghețarea lichidului de parbriz. Dacă în rezervor a rămas soluție pentru vară, temperaturile negative pot provoca înghețarea acesteia în rezervor, conducte sau duze. Asigurarea că toate componentele sunt pregătite pentru condiții extreme este, deci, o miză mare. Nu există alternative: fie ești gata, fie poți rămâne blocat într-un moment critic.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (97) →