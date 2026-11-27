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Vineri, 27 noiembrie 2026, Banca Națională a României (BNR) a oferit o nouă privire asupra pieței valutare, cu un tablou polarizant: pe de o parte, euro și dolarul înregistrează o creștere ușoară, iar pe de altă parte, aurul și francul elvețian se confruntă cu o scădere surprinzătoare. Cifrele oficiale arată un război subtil între valutele majore și metalul prețios, cu consecințe directe asupra economiei românești și a investitorilor.

Evolutia valutară: un echilibru fragil între creștere și scădere

Euro a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 5,3434 lei, față de 5,3431 lei în ședința precedentă, o diferență de 0,0003 lei. Această mișcare, deși mică, reprezintă o apreciere de 0,03 bani, iar moneda europeană se menține peste pragul de 5,34 lei. Pentru românii cu obligații financiare în euro, acest lucru poate însemna o presiune suplimentară, deoarece ratele, contractele și alte obligații vor fi afectate direct.

Dolarul american, de asemenea, a înregistrat o creștere, ajungând la 4,8743 lei, comparativ cu 4,8682 lei în ședința precedentă. Diferența de 0,0061 lei reprezintă o apreciere de 0,61 bani, ceea ce semnifică o revenire pe o traiectorie de creștere, după scăderea din ședința anterioară. Această mișcare este semnificativă pentru investitori și antreprenori, deoarece dolarul este un indicator crucial pentru economia mondială.

Francul elvețian, în schimb, a înregistrat o scădere de 0,0083 lei, fiind cotat la 5,8334 lei, față de 5,8417 lei în ședința precedentă. Moneda elvețiană pierde 0,83 bani, ceea ce arată o depreciere, după o apreciere înregistrată în ședința de miercuri și o menținere a cotației în ședința de joi. Această mișcare a francului elvețian a generat o anumită neliniște în piețe, deoarece acesta este considerat un refugiu de siguranță.

Lira sterlină, în contrast, a înregistrat o creștere de 0,0152 lei, ajungând la 6,3985 lei, față de 6,3833 lei în ședința precedentă. Această apreciere de 1,52 bani a adus moneda britanică mai aproape de pragul de 6,40 lei, ceea ce sugerează o mai mare stabilitate în ceea ce privește valuta britanică.

În ceea ce privește aurul, vineri a fost o zi semnificativă: gramul de aur s-a scumpit cu peste 19 lei, ajungând la 576,5133 lei, comparativ cu 557,1955 lei în ședința precedentă. Diferența de 19,3178 lei reprezintă o creștere de 3,47%, o mișcare puternică care a atras atenția investitorilor. Acest lucru este în contrast cu fluctuațiile din ultimele ședințe, în care aurul a coborât sub pragul de 560 de lei, înainte de a recupera teren. Prin această creștere, metalul prețios a reușit să revină peste pragul de 570 de lei, ceea ce este un semnal important pentru piețele de capital.

Cursul valutar publicat de BNR reprezintă un reper oficial pentru piața financiară, dar este important de menționat că băncile comerciale și casele de schimb valutar pot practica cotații diferite, în funcție de propriile lor politici. Investitorii și antreprenorii trebuie să fie conștienți de această diferență, deoarece poate influența deciziile lor financiare.

În contextul actual, ROBOR la trei luni a rămas la 6,07%, iar IRCC pentru trimestrul al doilea din 2026 este de 5,57%, ceea ce sugerează o anumită stabilitate în economia națională. Totuși, fluctuațiile valutare pot avea un impact direct asupra ratei dobânzii și a costurilor de finanțare.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (186) →