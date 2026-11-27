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Începând cu 1 aprilie 2027, facturile la gaze ale românilor ar putea suferi modificări majore, conform unor propuneri în curs de dezbatere la nivelul Ministerului Energiei. Instanța condusă de Dumitru Chisăliță intenționează să introducă un preț administrativ de 120 de lei/MWh pentru gazele naturale din producția internă destinate populației, fără să plafoneze însă prețul final achitat de consumatori. Măsura ar urma să fie aplicată până la 31 martie 2028 și nu presupune acordarea unor compensații de la bugetul de stat. Această propunere a fost deja adusă în discuție, în cadrul unui proiect de Ordonanță de Urgență, transmite Agerpres.

Calculul facturilor la gaze în 2027 și impactul asupra consumatorilor

Conform calculelor realizate de Ministerul Energiei, consumatorii casnici ar putea beneficia de un preț final mediu de 276,66 lei/MWh, echivalentul a aproximativ 0,277 lei/kWh. Această valoare este, însă, orientativă și depinde de tarifele și taxele aplicabile perioadei de implementare. La prețul de achiziție al gazelor naturale se vor adăuga cheltuielile aferente furnizării, transportului, distribuției și înmagazinării, precum și accizele și TVA. „Proiectul instituie, pentru perioada 1 aprilie 2027-31 martie 2028, un mecanism de direcționare a cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice destinate populației din producția internă, la un preț administrativ al gazelor-marfă de 120 lei/MWh. Prețul final nu este plafonat. Acesta se formează prin însumarea prețului de achiziție și a componentelor de furnizare, transport, înmagazinare, distribuție, accize și TVA. Nu se instituie compensații de la bugetul de stat”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul.

Actualele măsuri de protecție a consumatorilor casnici, prevăzute de OUG nr. 12/2026, expiră la 31 martie 2027. În absența unor noi reglementări, populația ar urma să cumpere gaze naturale în condițiile pieței libere. Simulările efectuate de autorități indică faptul că liberalizarea completă a pieței ar putea conduce la prețuri considerabil mai mari pentru populație decât cele estimate în cadrul mecanismului propus. Riscul unei creșteri a facturilor la gaze după expirarea actualelor măsuri de protecție a fost semnalat încă din luna octombrie, în contextul majorării cotațiilor de pe piețele europene.

Pe lângă protejarea populației de eventualele scumpiri, Ministerul Energiei are în vedere asigurarea rezervelor de gaze naturale necesare pentru iarna 2027-2028.

Ministerul Energiei propune un mecanism de direcționare a cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice destinate populației din producția internă la un preț administrativ al gazelor-marfă de 120 de lei/MWh, în perioada 1 aprilie 2027 – 31 martie 2028. Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat joi seara de Ministerul Energiei, măsura nu presupune însă plafonarea prețului final plătit de consumatori, acesta urmând să includă costurile de achiziție, furnizare, transport, înmagazinare și distribuție, precum și accizele și TVA.

În contextul acestor propuneri, se pune întrebarea: va reuși guvernul să echilibreze nevoia de a proteja consumatorii cu necesitatea de a asigura un aprovizionare stabilă pentru iarna 2027-2028?

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (186) →