G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Jules Verne a fost un scriitor care a transformat știința în povestiri captivante, iar unele dintre ideile sale au devenit realitate. De la Nautilus la misiunile lunare, romanele sale au anticipat tehnologii care au devenit obișnuite doar după decenii, uneori chiar peste un secol. Cine a fost Jules Verne și cum a reușit să prevadă viitorul? Răspunsul se află în paginile sale de aventură.

Nautilusul: un submarin electric din 1870

În romana „Douăzeci de mii de leghe sub mări”, publicată în 1870, Jules Verne a descris Nautilusul, un submarin electric dotat cu spații de locuit, bibliotecă și instrumente de navigație. Deși submarine experimentale existau deja în secolul al XIX-lea, viziunea lui Verne a fost inovatoare. El a imaginat un vehicul autonom, capabil de călătorii subacvatice ample, susținut de energie electrică.

Nautilusul nu seamănă în toate privințele cu submarinele moderne, iar tehnologia descrisă în roman are limitele științei vremii. Totuși, ideea unei nave care poate traversa oceanele în imersiune a anticipat direcția în care avea să evolueze explorarea subacvatică. National Geographic notează că submarinul lui Nemo era propulsat electric, o caracteristică ce poate fi comparată cu unele vehicule subacvatice moderne alimentate cu baterii.

Misiunea lunară: un pas spre spațiu

În cartea „De la Pământ la Lună”, apărută în 1865, Jules Verne a vorbit despre trimiterea unui echipaj de trei oameni spre Lună. În roman, capsula este lansată din Florida cu ajutorul unui tun uriaș, numit Columbiad. Mai mult de un secol mai târziu, misiunea Apollo 11 a plecat tot din Florida, cu trei astronauți la bord, iar întoarcerea s-a încheiat cu amerizarea capsulei.

Asemănările sunt remarcabile, dar metoda lansării din roman nu ar fi funcționat pentru un echipaj uman. O lovitură de tun ar accelera capsula atât de violent, într-un interval extrem de scurt, încât oamenii nu ar supraviețui. Programul Apollo a folosit rachete, care au accelerat treptat, în mai multe etape. Prin urmare, contribuția lui Jules Verne nu a fost o descriere tehnică exactă a zborului spațial, ci o imagine surprinzător de timpurie a unei misiuni cu echipaj spre Lună. ZME Science explică atât asemănările, cât și diferența fundamentală dintre tunul fictiv și lansarea cu rachetă.

Comunicarea la distanță și alte invenții

În același roman, Jules Verne a speculat că lumina sau electricitatea ar putea deveni, într-o zi, mijloace de propulsie pentru călătoriile spațiale. Ideea poate fi pusă în legătură cu velele solare moderne, care folosesc presiunea exercitată de fotoni pentru a deplasa o navă spațială. Un exemplu real este IKAROS, o misiune demonstrativă japoneză lansată în 2010, care a testat propulsia cu velă solară.

Povestirea „În anul 2889”, publicată în 2889, descrie un dispozitiv numit „fonotelefot”, prin care puteau fi transmise imagini și voci la distanță. Conceptul amintește de videotelefonie și de apelurile video de astăzi, deși aparatul imaginar nu era construit după principiile internetului sau ale comunicațiilor digitale. Textul este atribuit lui Jules Verne și fiului său, Michel Verne, unele relatări atribuindu-i fiului un rol important în redactare. Povestirea „În anul 2889”, publicată în 1889, descrie un dispozitiv numit „fonotelefot”, prin care puteau fi transmise imagini și voci la distanță.

În „Castelul din Carpați” (1892), un personaj este reprezentat prin imagini proiectate și sunete înregistrate. Uneori, scena este descrisă drept o anticipare a hologramelor. Comparația trebuie însă tratată cu precauție, dispozitivele din poveste sunt mai apropiate de proiecții optice și înregistrări decât de holografia modernă.

În concluzie, Jules Verne a reușit să prevadă anumite aspecte ale tehnologiei viitorului, dar nu toate ideile sale au devenit realitate. Unele au fost inspirate din teorii și invenții existente în epoca sa, iar altele au rămas în imaginația sa. Cu toate acestea, impactul său asupra culturii și științei rămâne imens. Credeti că Jules Verne a fost un geniu sau doar un scriitor inspirat? Lăsați-ne să știm în comentarii!

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (92) →