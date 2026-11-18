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Concentrix România a primit un nou Centru de Excelență, al doilea în istoria companiei din acest țară, în cadrul operațiunilor dedicate ariei Trust & Safety. Acesta urmează să devină un punct de referință pentru servicii globale de verificare și moderare a conținutului, reclamelor și conturilor de pe platformele digitale, precum și pentru identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă. Activitățile din Trust & Safety reprezintă 20% din volumul total de afaceri al companiei în România.

Al doilea Centru de Excelență din România, după cel din Iași

Este al doilea Centru de Excelență Concentrix din România, după cel din Iași, dedicat prevenirii criminalității financiare în bănci, servicii financiare și asigurări. Concentrix intenționează să-și extindă echipa din România cu cel puțin 400 de angajați, în special în București și Iași, pentru operațiuni multilingve de customer experience și roluri specializate în servicii financiare, Trust & Safety și operațiuni digitale. Centrul din Iași este singurul de acest tip din regiunea EMEA și reunește peste 60 de specialiști seniori cu certificări internaționale în prevenirea spălării banilor. Alți 40 de angajați se află în proces de obținere a acestor certificări.

Echipele de la Iași verifică identitatea clienților, analizează tranzacții, identifică suspiciuni de fraudă și monitorizează respectarea sancțiunilor internaționale. Serviciile oferite de acest centru contribuie, la rândul lor, cu 20% din volumul total de afaceri al companiei în România.

Concentrix intenționează să-și extindă echipa din România cu cel puțin 400 de angajați, în special în București și Iași, pentru operațiuni multilingve de customer experience și roluri specializate în servicii financiare, Trust & Safety și operațiuni digitale. În plus față de cunoștințele de limbile străine, compania subliniază importanța competențelor digitale, gândirii critice și experienței în domenii reglementate.

Concentrix este prezentă în România de 20 de ani, are peste 2.500 de angajați, servește peste 60 de clienți internaționali și lucrează în peste 30 de limbi. Compania are birouri în București, Iași, Galați, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și Ploiești. În 2026, Concentrix România a obținut nouă distincții în competiții de industrie.

La nivel global, Concentrix (NASDAQ: CNXC) este o companie din Fortune 500, cu clienți în peste 2.000 de organizații. Comunicatul citează și un studiu global al companiei despre AI: până la începutul lui 2027, 41% dintre companii estimează că vor funcționa exclusiv prin interacțiune umană, 31% mizează pe angajați asistați de AI, iar 16% anticipează că AI va executa sarcini sub supraveghere umană.

„Cele două Centre de Excelență arată cum evoluează contribuția României în cadrul Concentrix. Echipele noastre nu doar livrează servicii pentru clienți internaționali, ci dezvoltă expertiză și practici care pot fi valorificate și în alte piețe. În același timp, integrarea AI schimbă modul de lucru și competențele de care avem nevoie. Vrem să continuăm să investim în oameni și să dezvoltăm aici roluri cu un grad tot mai mare de specializare”, a declarat Dianea Delca, Country Managing Director, Concentrix România.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (65) →