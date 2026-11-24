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Într-o decizie devastatoare pentru economia locală, miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, prin intermediul grupului său Metinvest, a anunțat suspendarea activității fabricii din Iași, pe care a preluat-o în 2025, la mai puțin de un an de la achiziție. Aproape toți cei 195 de angajați ai unității vor fi afectați, iar 194 dintre ei vor fi concediați. Fabrica, cunoscută anterior sub numele de ArcelorMittal Tubular Products Iași, era specializată în producția de țevi din oțel sudate, un sector critic pentru industria românească.

Decizia vine în urma unei analize economice dificile

Conducerea companiei a anunțat că a analizat atent situația economică a fabricii și a ajuns la concluzia că producția nu mai poate continua în condiții sustenabile. Principalele probleme se datorează dificultăților de aprovizionare cu materie primă din Ucraina și restricțiilor europene privind importurile de oțel. Fabrica a înregistrat pierderi de aproximativ 16,8 milioane de lei în primele opt luni ale anului 2026, o sumă care reprezintă o medie de 2,1 milioane de lei pe lună.

Grupul Metinvest a explicat că decizia a fost luată în urma unei evaluări economice, iar factorii care au influențat-o includ atât condițiile de pe piața europeană, cât și efectele războiului din Ucraina. „Grupul Metinvest confirmă că acționarii Metinvest Tubular Iași au aprobat decizia de suspendare a producției la fabrica din România, în urma unei evaluări cuprinzătoare a viabilității sale economice. Decizia vine pe fondul restricțiilor impuse de regimul de contingente tarifare pentru oțel al UE și al întreruperilor aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, în special din Zaporizhstal, în urma atacurilor rusești”, au transmis reprezentanții companiei.

Planuri ambițioase nerealizate

Metinvest avea planuri ambițioase de dezvoltare a instalației și de creștere a producției, dar circumstanțe independente de voința companiei au făcut ca aceste planuri să nu fie susținute în condițiile actuale. A fost evaluată posibilitatea de a găsi surse alternative de materii prime, dar s-au dovedit neviabile în contextul economic actual.

Compania a subliniat că toate procedurile legate de angajare vor fi desfășurate în conformitate cu legislația românească și contractele colective aplicabile, cu respectarea deplină a drepturilor angajaților. Totuși, orice luare în considerare viitoare a reluării producției în România ar depinde de o îmbunătățire semnificativă a condițiilor economice și de reglementare, inclusiv de modificările aduse contingentelor de import ale UE aplicabile Ucrainei.

Impact asupra economiei românești

Unitatea de producție fusese cumpărată cu obiectivul declarat de a contribui inclusiv la reconstrucția Ucrainei după război, dar decizia de închidere a fabricii aruncă o nouă lovitură asupra economiei românești. Fabrica reprezenta o sursă importantă de locuri de muncă și un element esențial pentru industria siderurgică locală. Grupul Metinvest se angajează să poarte un dialog constructiv cu autoritățile române și instituțiile europene privind măsurile de sprijinire a competitivității industriei siderurgice și de protejare a capacității industriale și a ocupării forței de muncă în România.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (41) →