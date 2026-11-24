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Revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia a stârnit un scandal în Statele Unite, generând tensiuni politice și temeri legate de securitatea națională. Directorul, care a demisionat în urmă cu 11 zile, a fost readus la putere după o presiune exercitată de Donald Trump, care a intervenit personal pentru ca acesta să își recapete funcția. Această decizie a generat nemulțumiri chiar în propriul partid, iar tensiunile nu se opresc aici.

Un scandal care a șocat lumea politică și tehnologică

Nvidia a anunțat luni că Jensen Huang revine la conducere, iar Trump a recunoscut la CNBC că a discutat cu reprezentanții companiei și a „încheiat înțelegerea”. Conducerea Nvidia susține că a primit informații de la oficiali americani și că revenirea directorului nu reprezintă un pericol pentru securitatea SUA. Totuși, senatorul John Cornyn a contestat această concluzie, potrivit The New York Times. „Niciun risc pentru securitatea națională? Pe baza a ce?”

Scandalul nu se oprește aici. Huang este vizat de controverse după dezvăluirile despre relația sa cu Alice Huang, suspectată că ar fi spioană chineză. Separat, compania Megaspeed este anchetată pentru presupusa trimitere ilegală în China a unor cipuri americane folosite în inteligența artificială. Senatorul John Cornyn a cerut să se afle dacă FBI l-a avertizat pe directorul Nvidia: „A organizat FBI-ul o ședință de informare defensivă cu Huang? Dacă nu, de ce nu? Dacă da, ce i-au spus despre risc? L-a ignorat?”

Reacția republicanilor și cerințele pentru clarificări

Mai mulți republicani critică intervenția lui Trump și cer continuarea investigațiilor. Senatorul Pete Ricketts a avertizat că Huang trebuie să dea în continuare explicații. „Decizia luată astăzi de Nvidia nu îl scutește pe Jensen Huang de obligația de a depune mărturie în fața Congresului. De asemenea, aceasta nu absolvă compania Nvidia de obligația de a da explicații cu privire la problemele legate de securitatea națională și la cipurile a căror destinație nu a fost clarificată.”

În aceeași vreme, directorul Nvidia a avut o primire emoționantă în prima sa zi după revenirea la conducerea companiei. În fața unei mulțimi de angajați adunați în holul sediului, Huang a alternat glumele cu scuzele și promisiunile pentru viitor. Momentul a devenit și mai emoționant când un angajat a alergat spre acesta și l-a îmbrățișat, în timp ce holul răsuna de scandările colegilor: „Jensen! Jensen! Jensen!”

Ce urmează pentru Jensen Huang și Nvidia?

Congresul american investighează dacă tehnologia Nvidia a ajuns ilegal în China. Senatorul Tom Cotton a avertizat că scandalul „este doar vârful aisbergului și nu s-a rezolvat doar pentru că Jensen Huang și-a recăpătat funcția”. Huang și avocații companiei urmează să fie audiați săptămâna viitoare în Camera Reprezentanților. Directorul Nvidia a fost convocat și în Senat.

Într-o situație în care securitatea națională este în joc și în care un fost director este acuzat de relații extraconjugale cu o femeie suspectată de spionaj pentru China, întrebarea rămâne: cine are dreptate? Ce se ascunde în spatele ușilor închise ale Nvidia? Răspunsurile nu sunt încă clare, dar tensiunile cresc, iar presiunea politică asupra companiei nu se oprește.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (94) →