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Un volum imens de 275 de milioane de lei este pregătit să ajungă în conturile fermierilor care cultivă legume în spații protejate, o măsură semnificativă anunțată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în această săptămână. Aceste fonduri vor fi virați către Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ-uri), care vor face plățile către 16.418 fermieri eligibili, un număr care confirmă amploarea programului de sprijin. Acest demers este considerat esențial pentru menținerea producției autohtone și pentru asigurarea stabilității financiare a exploatațiilor agricole, într-o perioadă în care sectorul agricol se confruntă cu provocări economice semnificative. Peste 16.400 de fermieri care cultivă legume în sere și solarii vor beneficia de sprijin financiar.

Județele cu cele mai mari alocații: Olt și Galați în frunte

Conform unui comunicat al MADR, cele mai mari sume de bani au fost repartizate în județele cu tradiție în cultivarea legumelor. Topul județelor cu cele mai mari alocații este următorul: Olt – 90,635 milioane de lei, Galați – 67,188 milioane de lei, Giurgiu – 21,649 milioane de lei, Dolj – 18,706 milioane de lei, Dâmbovița – 9,658 milioane de lei, Teleorman – 9,442 milioane de lei, Buzău – 9,133 milioane de lei, Prahova – 6,881 milioane de lei, Arad – 6,373 milioane de lei. Acest lucru subliniază rolul strategic al acestor regiuni în producția legumică a țării, iar alocațiile mari vor fi un sprijin crucial pentru fermierii din aceste zone.

Ministrul Agriculturii: Sprijinul este prioritatea, dar și o responsabilitate

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat că această alocare de fonduri este o confirmare a angajamentului guvernului de a susține constant sectorul legumicol. ‘Ne ținem de cuvânt și livrăm sprijin concret, la timp, pentru fermierii români. În cursul acestei săptămâni transferăm banii către Direcțiile pentru Agricultură Județene, astfel încât sumele să intre imediat în conturile tuturor beneficiarilor care cultivă legume în spații protejate. Susținerea producției autohtone este o prioritate strategică pentru noi – înseamnă predictibilitate pentru legumicultori, locuri de muncă în mediul rural și legume proaspete, românești, pe mesele tuturor consumatorilor’, a spus ministrul. Acest sprijin este considerat vital pentru menținerea producției legumicole în condiții de competitivitate, într-o perioadă în care bugetul național va trebui să facă față unor provocări economice semnificative, inclusiv anul 2027, care va fi un an dificil din perspectiva bugetului.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (33) →