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Într-un an marcat de tensiuni economice și o piață construcțiilor în continuă evoluție, SIPEX a reușit să transforme provocările în oportunități. În primele nouă luni ale anului 2026, compania a înregistrat o cifră de afaceri totală de aproximativ 255 milioane lei – un nivel aproape identic cu cel din aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, cea mai mare surpriză vine din trimestrul al treilea, în care SIPEX a atins o cifră de afaceri trimestrială record: 95,8 milioane lei – cel mai bun rezultat din întregul an.

Un B2B în creștere și un Retail în retragere

Dinamica acestui trimestru a fost susținută în principal de segmentul Business to Business (B2B), care a cunoscut o creștere de 6% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 106 milioane lei. Un indicator clar al adaptabilității companiei într-un mediu incert. În același timp, canalul Retail a generat vânzări de 143,5 milioane lei, în scădere cu 5,3%, pe fondul modificărilor comportamentului de consum, susțin reprezentanții companiei care adaugă că acesta continuă să reprezinte cea mai mare componentă a vânzărilor SIPEX. Această discrepanță evidențiază două realități: pe de o parte, B2B se consolidează ca sursă stabilă și profitabilă; pe de altă parte, Retail continuă să fie afectat de schimbările comportamentului consumatorilor.

În primele trei trimestre ale anului 2026, cifra de afaceri a SIPEX s-a dezvoltat în mod neuniform. Primul trimestru a adus doar 65,8 milioane lei, al doilea – 93,7 milioane lei, iar cel de-al treilea a depășit toate estimările la 95,8 milioane lei. Această creștere a fost posibilă datorită optimizării condițiilor comerciale cu partenerii și dezvoltării continue în segmentul B2B.

CEO-ul SIPEX, Irinel Gheorghe, a subliniat că piața construcțiilor continuă să fie marcată de provocări. Într-un astfel de context, capacitatea companiei de a se adapta la nevoile clienților și de a identifica noi oportunități este esențială. „Creșterea vânzărilor B2B confirmă potențialul acestui segment și importanța relațiilor directe cu firmele de construcții și dezvoltatorii”, a declarat Gheorghe.

Pentru ultimul trimestru al anului, prioritățile SIPEX vor fi orientate spre îmbunătățirea marjelor prin gestionarea eficientă a costurilor și încasărilor. De asemenea, se va continua dezvoltarea segmentului B2B, considerat un pilon strategic pentru viitorul companiei.

SIPEX, cu 29 de ani în activitate și listată la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol SPX), are o rețea logistică națională solidă, parteneriate comerciale puternice și experiență de aproape trei decenii. Aceste elemente constituie fundamentul pentru dezvoltarea companiei și crearea de valoare pe termen lung.

Astfel, canalul B2B, o direcție strategică de dezvoltare pentru SIPEX, a înregistrat o creștere a vânzărilor de 6%, față de perioada similară din 2025, ajungând la 106 milioane lei.

Pe măsură ce se apropie sfârșitul acestui an, tensiunile dintre segmentele B2B și Retail vor continua să definesc imaginea SIPEX. Întrebarea este: va reuși compania să transforme această discrepanță într-o oportunitate de creștere solidă sau se va confrunta cu alte provocări?

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (66) →