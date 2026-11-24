G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că facturile la gaze naturale ar putea scădea cu circa 10% începând din 1 aprilie 2027, dacă proiectul pregătit de Ministerul Energiei va fi aplicat în forma actuală. Declarația a fost făcută la prezentarea bilanțului primei luni de mandat, iar estimarea se bazează pe reducerea prețului administrat al gazelor. Totuși, ministrul a subliniat faptul că evoluția tarifelor, a taxelor și a marjelor comerciale ale furnizorilor ar putea influența semnificativ rezultatul final.

Un pas important spre piața liberă

Proiectul de ordonanță de urgență, aflat în transparență decizională din 16 noiembrie, ar urma să se aplice între 1 aprilie 2027 și 31 martie 2028, asigurând o tranziție treptată de la sistemul administrat la piața liberă. Ministrul a explicat că, în această perioadă, furnizorii ar urma să vândă lunar un anumit procent din gaze către gospodării, în condițiile stabilite prin noul mecanism, astfel încât trecerea la piața liberă să se facă în mod gradual.

„Ordonanța de Urgență, aplicată așa cum am gândit-o, va determina o potențială scădere a prețului la consumatorul final. De ce zic potențială? Pentru că noi ne ocupăm strict de partea de marfă. O evoluție a tarifelor, a taxelor sau a marjei comerciale a furnizorilor poate să dea peste cap calculul pe care l-am făcut. Dar, ținând seama efectiv de prețul administrativ pe care noi îl stabilim, considerăm că prețul final ar trebui să scadă față de ceea ce există în momentul de față cu circa 10%”, a declarat Dumitru Chisăliță.

În ceea ce privește consumatorii noncasnici, ministrul a menționat că sunt analizate măsuri tranzitorii legate de eficiența energetică și accesul la finanțare. „Considerăm că o măsură tranzitorie trebuie să fie aplicată și pentru consumatorii noncasnici. Avem în vedere o serie de măsuri care să vină la pachet cu dezvoltarea unor activități de eficiență energetică la nivelul acestor consumatori, prin credite care să ajungă la ei, astfel încât să-și reducă consumul de energie și costurile și să fie mai pregătiți pentru perioada următoare”, a spus ministrul.

Ministerul Energiei a transmis Ministerului Muncii și propuneri pentru continuarea actualului sprijin destinat consumatorilor vulnerabili în iarna 2026-2027 și pentru trecerea ulterioară la un sistem care să stabilească mai precis cine are nevoie de ajutor și în ce cuantum. „Schema pe care am propus-o poate să vină cu o abordare unică și echitabilă pentru consumatori, în funcție de venit, de problemele legate de geometria casei, de probleme medicale și așa mai departe. Propunerea noastră este să gândim o abordare dinamică, astfel încât numărul consumatorilor vulnerabili să scadă cu 50% în zece ani”, a declarat ministrul.

De asemenea, ministrul a menționat că Ordonanța de Urgență referitoare la liberalizarea prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie 2027, va determina o potențială scădere de circa 10% a prețului la consumatorul final, așa cum a gândit el. „Din punctul meu de vedere, am gândit în felul următor: la 1 aprilie prelungim ceea ce înseamnă Ordonanța cu încadrarea în noile tendințe din perspectiva prețurilor”, a spus Dumitru Chisăliță.

Pe de altă parte, prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar putea scădea cu aproximativ 10% de la 1 aprilie 2027, potrivit unei estimări a ministrului Energiei. Scenariul se bazează pe creșterea ofertei de gaze din România și din regiune, dar nu reprezintă o reducere deja stabilită. Volumele suplimentare ar putea intensifica concurența dintre furnizori și ar putea pune presiune asupra prețurilor.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (168) →