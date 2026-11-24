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La doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Elena Lasconi, fost candidat la președinția României, a reiterat într-o postare pe Facebook că această decizie a reprezentat cea mai gravă încălcare a democrației din istoria recentă a țării. Într-un mesaj publicat marți, 24 noiembrie 2026, Lasconi a subliniat că votul românilor a fost aruncat la coșul de gunoi al sistemului, iar lipsa unui raport oficial despre anularea scrutinului contribuie la o lipsă de încredere profundă în democrație și în procesul electoral.

Elena Lasconi a menționat că nu vom avea niciodată un raport oficial despre anularea alegerilor.

Un vot aruncat la coșul de gunoi al sistemului

Elena Lasconi a afirmat că, în urma anulării alegerilor, milioane de români au pierdut speranța, iar încrederea în instituțiile politice s-a prăbușit. ”Sistemul a trântit de pământ cu voturile noastre, am pierdut speranța, trăim mai prost și mai neîncrezători”, a scris fostul candidat, într-o declarație dură, care reflectă frustrarea cetățenilor care au votat. Potrivit Lasconi, ”nu vom avea niciodată un raport al anulării alegerilor, așa cum nici acum nu am aflat cine au fost teroriștii de la Revoluție”, subliniind o paralelă între două evenimente istorice în care lipsa de transparență a adus răni profunde în societate.

Interferența rusă, o chestiune neclară

Elena Lasconi a contestat și argumentul privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale, întrebând de ce alegerile parlamentare nu au fost anulate, dacă această influență a fost considerată un motiv valid. ”Dacă ar fi existat dovezi solide și clare, pe care nu le avem, că boții Rusiei zburdau prin toate rețelele sociale din România, atunci, probabil, s-ar fi luat o decizie diferită”, a afirmat Lasconi, insistând că lipsa de dovezi clare face ca această teorie să fie doar o speculație.

Transformarea lui Călin Georgescu într-un martir

În opinia fostei candidate, o altă consecință a anulării alegerilor a fost transformarea lui Călin Georgescu într-un martir, iar percepțiile și teoria conspirației au luat locul adevărului și normalului. De asemenea, Lasconi a menționat că anularea alegerilor a fost deranjantă pentru sistem, deoarece rezultatul primului tur a fost neașteptat. ”A șasea certitudine merge mână în mână cu o manipulare grosolană potrivit căreia judecătorii CCR tremurau de frică la gândul că Georgescu ar fi ajuns la Cotroceni”, a adăugat ea, subliniind o senzație de neîncredere față de justiție.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (42) →