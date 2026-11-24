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Într-o iarnă care promite să fie una geroasă, facturile pentru gaze se pot transforma într-o povară financiară pentru mii de români. Potrivit calculelor realizate de reporterul Digi24 Sebastian Boltea, costul zilnic al încălzirii unui apartament cu două camere poate crește de la aproximativ 13 lei, când temperatura exterioară este de 0 grade Celsius, la 19,50 lei dacă afară sunt minus 10 grade. Această creștere, de 50%, ar putea deveni realitate în condițiile în care depozitele europene de gaze sunt umplute sub 70%, iar creșterea puternică a consumului ar putea obliga statele să cumpere gaze mai scumpe.

Riscul unei ierni geroase și impactul asupra consumului de gaze

România intră în această perioadă cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 83%, peste media europeană, dar la un nivel mai redus decât cel înregistrat în anii anteriori. La nivelul Uniunii Europene, gradul de umplere a coborât sub 70%. Pentru consumatorii casnici din România există însă un mecanism de protecție, iar prețul final facturat nu poate depăși 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus. Plafonul se aplică până la 31 martie 2027. Astfel, o eventuală creștere a facturii în timpul iernii ar veni, în primul rând, din cantitatea mai mare de gaze consumată pentru încălzire, nu din modificarea prețului facturat pentru fiecare kilowatt-oră.

„În momentul în care temperatura exterioară este una destul de scăzută, atunci și consumul crește. Și am făcut aici o estimare: în cazul în care afară sunt 0 grade Celsius, atunci costul încălzirii unui apartament de două camere, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, este estimat la aproximativ 13 lei. Însă, în momentul în care temperatura exterioară coboară la minus 10 grade Celsius, atunci costul încălzirii cu centrala pe gaz este estimat la 19 lei și 50 de bani, adică un cost cu 50% mai mare”, a explicat reporterul Digi24 Sebastian Boltea.

Cum se poate vedea gerul în factura pentru gaze, calculul a fost realizat pentru un apartament cu două camere și o suprafață de 50 de metri pătrați. La prețul maxim de 0,31 lei/kWh, un cost zilnic de 13 lei corespunde unui consum de aproximativ 42 kWh, iar un cost de 19,50 lei înseamnă un consum de aproape 63 kWh. Diferența este de 6,50 lei pe zi. Dacă aceste niveluri de consum s-ar menține timp de 30 de zile, costul teoretic al încălzirii ar ajunge la aproximativ 390 de lei în primul scenariu și la 585 de lei în cel de-al doilea. Diferența ar fi de 195 de lei. Valoarea reală a facturii depinde însă de mai mulți factori, printre care izolarea locuinței, temperatura setată în interior, eficiența centralei, poziția apartamentului în bloc și numărul de ore în care funcționează sistemul de încălzire.

Plafonul de 0,31 lei/kWh îi protejează temporar pe consumatorii casnici de fluctuațiile pieței angro. Totuși, în condițiile în care temperaturile scad sub 0 grade, impactul asupra facturilor se va simți mai acut. Scăderea temperaturelor din această iarnă ar putea aduce facturi mai mari la gaze pentru românii care își încălzesc locuințele cu centrale termice proprii. Potrivit digi24, costul zilnic al încălzirii unui apartament cu două camere, cu o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, poate crește de la 13 lei, atunci când temperatura exterioară este de 0 grade Celsius, până la 19,50 lei în condițiile în care afară se înregistrează minus 10 grade Celsius.

Într-o economie în care eficiența energetică este tot mai importantă, această creștere a facturilor poate pune presiune asupra bugetelor familiilor, dar și asupra deciziilor politice legate de energia și climatul. Este un moment critic pentru toți cei implicați în sectorul energetic, de la producători până la consumatori.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (166) →