Renault reduce până la 1.000 de funcționari prin plecări voluntare până în 2028

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Grupul auto francez Renault anunță un plan ambivalent: până în 2028, compania intenționează să angajeze mii de operatori de producție în fabricile din Franța, în timp ce va reduce cu până la 1.000 de funcționari prin plecări voluntare, pentru a face față noilor provocări și oportunităților din industria auto. Această strategie, anunțată de mai multe surse, este parte a unei restructurări complexe, în cadrul căreia Renault încearcă să echilibreze cererea în creștere de vehicule electrice cu nevoia de reducere a costurilor.

Angajări de producție versus plecări voluntare: o restructurare în două direcții

Potrivit declarațiilor făcute pentru Reuters de surse anonime, Renault intenționează să angajeze până la 1.650 de operatori de producție în fabricile din Franța până în 2028. Această măsură urmărește să răspundă la cererea tot mai mare de vehicule electrice, în special pe piețele europene. Totuși, în același timp, compania se pregătește să reducă personalul de birou, prin plecări voluntare, cu un număr estimat de până la 1.000 de funcționari. Renault intenționează să angajeze până la 2.000 de operatori de producție în fabricile din Franța până în 2028.

Planurile, inițial raportate de publicația franceză Les Echos și ulterior de Reuters, au fost prezentate sindicatelor în cadrul unei conferințe a companiei, unde s-a explicat că reducerea personalului nu implicat direct în producție va fi realizată în special prin plecări voluntare. Scopul declarat este acela de a reduce costurile, într-o perioadă în care compania se confruntă cu presiuni din partea concurenței, în special a producătorilor chinezi și cu fluctuațiile prețurilor materiilor prime.

În trimestrul al treilea, Renault a înregistrat o creștere a veniturilor, în ciuda așteptărilor de declin. Grupul a raportat venituri de 11,6 miliarde de euro, în creștere cu 1,4% la un curs de schimb constant, un rezultat mai bun decât declinul de 0,3% prognozat de analiști. Totuși, această performanță va fi temperată de costurile mai mari ale materiilor prime și de inflație, care vor influența marja operațională estimată la aproximativ 5,5% din veniturile grupului.

În contextul acestei restructurări, Automobile Dacia, parte a Renault, a lansat un nou program de plecări voluntare, în cadrul căruia angajații pot opta pentru încheierea mai devreme a contractului de muncă. Măsura vine în urma scăderii ritmului de producție la Mioveni, unde compania a redus producția cu 100 de vehicule pe zi, trecând de la un program de două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert. Liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Viorel Ungureanu, a explicat că această reducere a fost determinată de ajustările din industria auto, în cadrul cărora se impune o nouă strategie de adaptare, denumită „FutuReady”. Acum avem 1.060 de vehicule pe zi.

Pe de o parte, compania vizează angajarea a mii de operatori de producție, în contextul creșterii cererii de vehicule electrice. Pe de altă parte, are nevoie să reducă personalul de birou, pentru a menține eficiența și competitivitatea. Această dualitate reflectă o realitate complexă, în care transformarea digitală și industrială se face în paralel cu nevoia de a face față presiunilor economice.

În această conjunctură, Renault nu are altă opțiune decât să adapteze structura sa, într-un mod care să permită atât creșterea, cât și reducerea, în funcție de nevoi. Decizia de a lansa plecări voluntare este în același timp o măsură de protecție pentru angajați și o strategie de eficiență. În schimb, angajările de operatori de producție vor fi un semnal clar că Renault vizează o renaștere industrială, într-o industrie în care electricitatea se impune ca un nou standard.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (62) →