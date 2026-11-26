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Tidal, serviciul de streaming muzical care se află în centrul atenției, a anunțat o decizie radicală: începând din 9 decembrie, platforma va începe să elimine și să interzică toate piesele generate integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Acest demers urmărește să combată valul de conținut AI care inundă platforma, cu peste 43% dintre piesele încărcate în ultimele 90 de zile fiind create în totalitate de AI, conform sursei. Procesul va duce la ștergerea a peste 29 de milioane de melodii de pe platformă până la sfârșitul anului, iar compania estimează că va respinge între 80.000 și 85.000 de piese zilnic.

Eliminarea pieselor AI și interzicerea distribuției

Tidal a anunțat că va interzice serviciile de distribuție să livreze piese generate în 100% cu inteligență artificială, iar acestea vor fi respinse automat dacă metadatele le indică ca fiind create integral de AI. Totuși, compania va continua să accepte melodii realizate cu ajutorul AI, atâta timp cât acestea nu sunt generate în totalitate de tehnologie. Această decizie vine într-un context în care muzica generată de AI a devenit o problemă majoră pentru platformele de streaming, iar Tidal este una dintre primele mari platforme care interzice complet acest tip de conținut, după Bandcamp.

Consecințe și reacții din industria muzicală

Decizia Tidal a fost luată în urma unor eforturi anterioare, precum interzicerea monetizării pieselor AI, care nu au reușit să oprească fenomenul. Robert Anderson, directorul Tidal Music, a declarat pe platforma X că măsura nu a fost suficientă. Compania a precizat că 27 de milioane de melodii, adică 6,3% din totalul pieselor de pe platformă, sunt generate integral cu AI, însă 96% dintre acestea nu au nicio redare. Această situație a creat o situație de „îngropare” a muzicii autentice, potrivit unei declarații oficiale. În același timp, casele de discuri încearcă să obțină venituri prin parteneriate cu platforme și dezvoltatori de AI, oferindu-le cataloagele muzicale pentru antrenarea modelelor.

Viitorul muzicii AI și venituri pentru casele de discuri

Analizând impactul pe termen lung, Goldman Sachs estimează că până în 2035, instrumentele de licențiere asociate AI și oportunitățile de monetizare ar putea crește veniturile caselor de discuri cu 10%. În ciuda acestor perspective, Tidal a adoptat o poziție mai strictă decât alte platforme majore, cum ar fi Spotify și YouTube Music, care aleg să eticheteze muzica AI, în loc să o interzică. Deezer, de exemplu, a anunțat că va introduce o opțiune de filtrare a muzicii generate de AI, dar nu a luat măsuri la fel de drastice ca Tidal.

Decizia Tidal ar putea schimba paradigma în industria muzicală, punând accent pe autenticitatea artistică și combaterea abuzului de AI în creația muzicală. Într-o lume în care muzica generată de AI devine din ce în ce mai prezentă, platformele de streaming vor trebui să găsească un echilibru între inovație și protecția drepturilor artiștilor.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (98) →