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Anthropic a reușit cea mai mare listare la bursă (IPO) din istorie, strângând o sumă record de 81,3 miliarde de dolari, ceea ce evaluează startup-ul american la 1.500 de miliarde de dolari. Compania, cunoscută pentru dezvoltarea chatbotului Claude, a stabilit un preț de 83 de dolari pe acțiune, depășind intervalul inițial de 70-78 de dolari anunțat, iar numărul de acțiuni oferite a fost majorat la peste 956 de milioane, semn al cererii puternice din partea investitorilor. Această tranzacție depășește precedentul record stabilit de SpaceX, care a strâns în iunie aproximativ 75 de miliarde de dolari prin IPO. Valoarea totală a tranzacției ar putea ajunge la 107,3 miliarde de dolari, inclusiv 26 de miliarde de dolari dintr-o plasare privată de acțiuni, la același preț stabilit în cadrul IPO-ului.

Un test crucial pentru piața AI

Într-un context dificil pentru acțiunile din sectorul AI, unde producătorii de cipuri și companiile de servicii cloud s-au confruntat cu presiuni din cauza îngrijorărilor privind evaluările, costurile infrastructurii AI și plecarea neașteptată a lui Jensen Huang de la Nvidia, Anthropic a reușit să atragă investitori. Cu toate acestea, compania se confruntă cu întrebări legate de perspectivele sale și de capacitatea de a menține o creștere rapidă, într-un mediu de concurență din ce în ce mai intens. Armina Rosenberg, manager de portofoliu și cofondator al Minotaur Capital, a afirmat că IPO-ul Anthropic servește drept un indicator util al apetitului investitorilor pentru AI. Însă, o singură listare nu va tranșa dezbaterea, iar depășirea îngrijorărilor va necesita mai multe lucruri. Odată ce Anthropic va începe să raporteze public, situația va deveni unul dintre cele mai clare teste pentru a vedea dacă modelul economic al AI este sustenabil.

Un debut solid pentru acțiunile Anthropic

Un debut solid la bursă al acțiunilor Anthropic ar putea da încredere altor companii care așteaptă să se listeze la bursă. Se preconizează că cel mai apropiat rival al Anthropic, OpenAI, va derula o listare la bursă anul viitor. Creșterea Anthropic a fost impulsionată de cererea pentru modelele sale Claude, în special Claude Code, un agent de programare care a câștigat popularitate în rândul dezvoltatorilor de software. În același timp, prețul acțiunilor a fost stabilit miercuri la 83 de dolari pe titlu, peste intervalul estimat inițial, iar acțiunile companiei vor începe să se tranzacționeze joi, 19 noiembrie, pe Nasdaq, sub simbolul ANT. Anthropic și cei șapte cofondatori ai săi au majorat oferta, vânzând circa 980 de milioane de acțiuni, potrivit unui comunicat al companiei.

Un pas major pentru AI

Anthropic și-a evaluat acțiunile la 83 de dolari pentru oferta publică inițială, peste intervalul anunțat inițial, de 70–78 de dolari. Compania a majorat și numărul de acțiuni oferite, urmând să obțină aproximativ 81 de miliarde de dolari prin listare, potrivit Euronews. Tranzacționarea acțiunilor este programată să înceapă joi, 19 noiembrie, pe Nasdaq, sub simbolul ANT. Oferta depășește precedentul record stabilit de SpaceX în luna iunie. Compania a strâns o sumă record de 107,3 miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială (IPO) extinsă și un plasament privat, ceea ce face ca firma să fie primul laborator de inteligență artificială de frontieră care accesează piețele publice de capital pentru a finanța dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială rațională.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (81) →