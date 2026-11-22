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Ministrul Educației din Coreea de Sud, Choi Kyo-jin, a demisionat duminică, în urma unui scandal legat de trișarea cu ajutorul inteligenței artificiale, care a semănat îndoieli cu privire la corectitudinea desfășurării examenelor de admitere la universitate. Situația a devenit un subiect dezbătut la nivel național, cu presa și opinia publică acuzând o lipsă de pregătire și o gestionare precară a unei crize care a pus în pericol viitorul a sute de mii de candidați. „În calitate de ministru responsabil, consider că nu pot evita criticile privind lipsa unei pregătiri prealabile adecvate. Acum, că examenul s-a încheiat, resimt o profundă responsabilitate și îmi prezint demisia”, a afirmat Choi într-un comunicat al ministerului.

Un scandal care a dus la demisie

Decizia ministrului a venit după o serie de măsuri de ultim moment luate de autorități pentru a preveni fraudarea examenului de admitere la universitate, cunoscut sub numele de „Suneung” – abrevierea pentru „College Scholastic Ability Test” (CSAT). Acesta este un moment crucial în viața oricărui student din Coreea de Sud, deoarece rezultatele obținute la acest test influențează semnificativ perspectivele de carieră. Totuși, schimbările anunțate în ultimul moment au creat o atmosferă de confuzie și anxietate în rândul candidaților și profesorilor.

Înainte de examen, autoritățile au anunțat o serie de reguli noi, cum ar fi interzicerea utilizării telefoanelor mobile în săli, acoperirea nasturilor de pe haine cu autocolante pentru a preveni utilizarea camerelor miniaturale, iar în timpul examenului, au fost trimise trei alerte naționale de urgență prin telefon. Aceste măsuri, deși bine-intenționate, au fost percepute de mulți ca o reacție exagerată, lipsită de echilibru și pregătire.

Ministerul Educației a anunțat vineri că, în timpul examenului, au fost depistate 111 cazuri de suspiciune de fraudă care implicau utilizarea unor dispozitive electronice. Aceste cifre au stârnit critici severe din partea populației, care a considerat că măsurile luate nu au fost suficiente pentru a preveni fraudarea, ci mai degrabă au amplificat tensiunea și anxietatea candidaților.

Un declanșator: un punctaj perfect obținut cu ajutorul AI

Scandalul a luat ființă înainte de examen, atunci când un candidat care a obținut cel mai mare punctaj la un concurs pentru contabili fiscali a mărturisit public că a folosit o cameră video și un smartphone pentru a utiliza inteligența artificială. Această dezvăluire, făcută la 15 noiembrie, a izbucnit într-o polemică care a atras atenția mass-media și a ridicat întrebări despre eficacitatea măsurilor de control. Acest caz a pus în lumină vulnerabilitățile sistemului, demonstrând că dispozitivele electronice pot fi folosite în mod eficient pentru a obține rezultate excepționale, ceea ce a generat îndoieli privind corectitudinea examenelor.

Deși oficialul a fost criticat pentru lipsa de pregătire, el a fost, de asemenea, acuzat de o lipsă de încredere în tehnologie, deoarece, întrebat în parlament dacă este 100% sigur că tentativele de fraudă asistate de inteligența artificială pot fi depistate, a răspuns: „Nu cred că aş putea, din cauza vârstei mele.” Declarația, făcută de un om de 72 de ani, a stârnit reacții contradictorii, cu unii considerând-o o admisie de neștiință și alții interpretând-o ca o recunoaștere a limitărilor umane în fața progresului tehnologic.

Concluzie: o criză care a pus capăt unei cariere

Demisia ministrului a fost acceptată rapid de președintele Lee Jae Myung, care a anunțat că procesul de nominalizare a succesorului se va desfășura conform procedurilor stabilite. Totuși, această criză a evidențiat o problemă mai profundă: capacitatea sistemului de educație din Coreea de Sud de a se adapta la o nouă realitate, în care inteligența artificială devine un factor esențial în viața academică. Este un moment critic pentru autorități, care trebuie să găsească un echilibru între prevenirea fraudelor și respectarea drepturilor candidaților.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (90) →