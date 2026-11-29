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Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avertizat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că România riscă să ajungă din nou în situația anulării alegerilor, dacă nu modernizează legislația electorală și mecanismele de control al campaniilor politice. Într-un interviu direct, el a subliniat că actualul cadru legislativ nu mai ține pasul cu realitățile tehnologice, economice și sociale, iar lipsa unor instrumente moderne pune în pericol integritatea procesului electoral.
Legislația electorală: depășită de realități
Adrian Țuțuianu a explicat că legislația actuală nu poate face față provocărilor contemporane, iar lipsa adaptării la noile condiții pune în pericol democrația românească. El a amintit de situația din 2024, când alegerile au fost anulate din cauza unor nereguli legate de finanțarea campaniilor electorale, iar legislația nu a oferit instrumente suficiente pentru prevenirea acestor evenimente. „Legislația este complet depășită”, a afirmat Țuțuianu, subliniind că este nevoie de un nou cadru legislativ și de mijloace tehnice moderne.
În plus, Țuțuianu a atras atenția asupra logisticii electorale, pe care o consideră depășită. „Nu există nicăieri în Europa ce folosim noi pe aici, buletine de vot cu 70 de pagini și cu ștampile cu tuș”, a explicat el, evidențiind ineficiența și lipsa modernizării în ceea ce privește materialele și procesele din secțiile de votare.
Șeful AEP a subliniat, de asemenea, necesitatea unei cooperări strângi între instituțiile statului, pentru a verifica în mod eficient legalitatea finanțării campaniilor electorale. „Avem nevoie și de o finanțare consistentă și cred că este nevoie de o cooperare foarte strânsă între toate instituțiile statului, dar și cu alte instituții care pot să stabilească în timp util, în special dacă finanțarea unei campanii electorale este legală”, a spus Țuțuianu.
Finanțarea campaniilor: o problemă deschisă
În ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale, Țuțuianu a amintit de cazurile din 2024, când campanii au fost finanțate prin terți, iar legislația nu a oferit suficiente instrumente pentru prevenirea acestor situații. „Autoritatea Electorală Permanentă face un control post-factum. Deci după ce s-au întâmplat evenimentele legate de finanțarea campaniilor electorale cu ocazia rambursării, ceea ce nu ne permite să fim un organ de anchetă și să intervenim în timpul procesului electoral”, a explicat el.
În acest context, Țuțuianu a subliniat că AEP nu poate interveni în timp real și nici nu are atribuții de organ de anchetă pentru a opri eventualele nereguli în timpul campaniei. „Din acest motiv, instituția nu poate interveni în timp real și nici nu are atribuții de organ de anchetă pentru a opri eventualele nereguli în timpul campaniei”, a afirmat el.
Un apel pentru schimbări și o responsabilitate comună
Într-un apel clar către instituțiile statului, Adrian Țuțuianu a subliniat că este nevoie de o schimbare profundă a cadrului legislativ și de o cooperare strânsă între toate instituțiile implicate.
În aceeași zi, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat un apel către Statele Unite să ridice sancțiunile impuse insulei Cuba, după o vizită în această țară. „Tocmai am revenit din Cuba, întristat de ceea ce am văzut”, a scris el pe platforma X. „Culoare de spital pline de mâini mici care poartă speranțe mari. Profesioniști în sănătate care dau tot ceea ce au”, a afirmat el, subliniind că „copiii nu ar trebui să suporte niciodată costurile conflictelor politice”. Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie continuă.
OMS a anunțat un ajutor de 2 milioane de dolari pentru Cuba, în contextul crizei economice și scăderii speranței de viață.
JustitieDreapta
JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente.
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