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Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a avertizat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că România riscă să ajungă din nou în situația anulării alegerilor, dacă nu modernizează legislația electorală și mecanismele de control al campaniilor politice. Într-un interviu direct, el a subliniat că actualul cadru legislativ nu mai ține pasul cu realitățile tehnologice, economice și sociale, iar lipsa unor instrumente moderne pune în pericol integritatea procesului electoral.

Legislația electorală: depășită de realități

Adrian Țuțuianu a explicat că legislația actuală nu poate face față provocărilor contemporane, iar lipsa adaptării la noile condiții pune în pericol democrația românească. El a amintit de situația din 2024, când alegerile au fost anulate din cauza unor nereguli legate de finanțarea campaniilor electorale, iar legislația nu a oferit instrumente suficiente pentru prevenirea acestor evenimente. „Legislația este complet depășită”, a afirmat Țuțuianu, subliniind că este nevoie de un nou cadru legislativ și de mijloace tehnice moderne.

În plus, Țuțuianu a atras atenția asupra logisticii electorale, pe care o consideră depășită. „Nu există nicăieri în Europa ce folosim noi pe aici, buletine de vot cu 70 de pagini și cu ștampile cu tuș”, a explicat el, evidențiind ineficiența și lipsa modernizării în ceea ce privește materialele și procesele din secțiile de votare.

Șeful AEP a subliniat, de asemenea, necesitatea unei cooperări strângi între instituțiile statului, pentru a verifica în mod eficient legalitatea finanțării campaniilor electorale. „Avem nevoie și de o finanțare consistentă și cred că este nevoie de o cooperare foarte strânsă între toate instituțiile statului, dar și cu alte instituții care pot să stabilească în timp util, în special dacă finanțarea unei campanii electorale este legală”, a spus Țuțuianu.

Finanțarea campaniilor: o problemă deschisă

În ceea ce privește finanțarea campaniilor electorale, Țuțuianu a amintit de cazurile din 2024, când campanii au fost finanțate prin terți, iar legislația nu a oferit suficiente instrumente pentru prevenirea acestor situații. „Autoritatea Electorală Permanentă face un control post-factum. Deci după ce s-au întâmplat evenimentele legate de finanțarea campaniilor electorale cu ocazia rambursării, ceea ce nu ne permite să fim un organ de anchetă și să intervenim în timpul procesului electoral”, a explicat el.

În acest context, Țuțuianu a subliniat că AEP nu poate interveni în timp real și nici nu are atribuții de organ de anchetă pentru a opri eventualele nereguli în timpul campaniei. „Din acest motiv, instituția nu poate interveni în timp real și nici nu are atribuții de organ de anchetă pentru a opri eventualele nereguli în timpul campaniei”, a afirmat el.

Un apel pentru schimbări și o responsabilitate comună

Într-un apel clar către instituțiile statului, Adrian Țuțuianu a subliniat că este nevoie de o schimbare profundă a cadrului legislativ și de o cooperare strânsă între toate instituțiile implicate.

În aceeași zi, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lansat un apel către Statele Unite să ridice sancțiunile impuse insulei Cuba, după o vizită în această țară. „Tocmai am revenit din Cuba, întristat de ceea ce am văzut”, a scris el pe platforma X. „Culoare de spital pline de mâini mici care poartă speranțe mari. Profesioniști în sănătate care dau tot ceea ce au”, a afirmat el, subliniind că „copiii nu ar trebui să suporte niciodată costurile conflictelor politice”. Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie continuă.

OMS a anunțat un ajutor de 2 milioane de dolari pentru Cuba, în contextul crizei economice și scăderii speranței de viață.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (49) →