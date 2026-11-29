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Într-o mișcare care a generat deja reacții puternice, Electrica Furnizare a lansat o ofertă promoțională pentru clienții casnici, însă aceasta nu include clienții prosumatori – aceia care au instalat panouri fotovoltaice. Conform declarațiilor oficiale, detaliile privind prețurile pentru energia electrică consumată și cea livrată în rețea vor fi oferite exclusiv prin intermediul unei oferte dedicate prosumatorilor, care nu este disponibilă în prezent. Astfel, aceștia rămân exclusiv excluși din orice avantaj promoțional, în ciuda creșterii semnificative a prețurilor energiei pe piață.

Oferta lansată de Electrica Furnizare nu include prosumatorii

Oferta anterioră, valabilă pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2026, oferea un preț de 0,79545 lei pe kilowatt-oră. Însă, în contextul unor prețuri record, Electrica Furnizare a lansat recent două oferte distincte pentru clienții noi și cei existenți. Clienții noi care aleg Electrica Verde Protect beneficiază de un preț promoțional la energia electrică și un abonament 0 lei până la 31 decembrie 2027. Clienții existenți, pe de altă parte, pot achiziționa centrale termice Bosch în tranșe lunare egale, fără avans și fără card de credit la momentul achiziției.

Electrică Verde Protect combină furnizarea de energie electrică din surse regenerabile cu servicii de protecție și asistență pentru locuință. Pachetul include protecția bunurilor în limita a 10.000 de lei/an și asistență tehnică de urgență 24/7, pentru situații precum defecțiuni la instalațiile electrice sau de gaze și avarii la rețelele de apă. Oferta Black Friday poate fi accesată de clienții noi în luna noiembrie 2026.

În ceea ce privește clienții existenți, Electrica Furnizare a pregătit o ofertă dedicată pentru achiziția centralelor termice Bosch. Plata poate fi realizată în 12, 24 sau 36 de tranșe lunare egale, cu avans zero și fără card de credit la momentul cumpărării. Astfel, costul unei achiziții importante pentru locuință poate fi eșalonat în timp, pentru mai multă flexibilitate în gestionarea bugetului. Oferta este disponibilă în luna noiembrie 2026.

Electrică Furnizare este unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din România, deservind aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum. Parte a Grupului Electrica, compania furnizează energie electrică și gaze naturale și dezvoltă un portofoliu tot mai divers de produse și servicii pentru locuință, adaptat noilor nevoi ale consumatorilor și transformărilor din piața de energie.

Prețul energiei electrice pe piața autohtonă a explodat în luna octombrie, dublându-se comparativ cu aceeași lună a anului trecut, ceea ce a transformat România în cea de-a doua cea mai scumpă piață din UE, fiind depășită doar de Ungaria. Prețul record al gazelor, nefuncționarea centralei nucleare de la Cernavodă și vremea mai mohorâtă din a doua parte a lunii, care a redus considerabil producția fotovoltaică și a majorat consumul prosumatorilor din rețea pe timpul zilei, au pus presiune pe piața din România în luna octombrie.

În contextul unor prețuri care nu se mai opresc, decizia Electrică Furnizare de a exclude prosumatorii din ofertele promoționale a generat o reacție puternică în rândul clienților care au investit în echipamente de producere a energiei regenerabile. Aceștia se simt neglijati într-o pieță în continuă creștere, în timp ce clienții obișnuiți beneficiază de oferte atragătoare. Clienții prosumatori nu beneficiază de niciun avantaj specific în ceea ce privește prețurile și condițiile de achiziție, în ciuda investițiilor lor semnificative în echipamente regenerabile.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (194) →