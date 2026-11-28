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Donald Trump a făcut publice dosarele legate de Bigfoot, creatura misterioasă care, conform unor povești, trăiește în pădurile din America. Acestea, deși nu confirmă existența creaturii, conțin relatări fascinoase, urme uriașe și suspiciuni de înscenare. Documentele au fost încărcate în arhiva Serviciului Forestier al Statelor Unite, iar autoritățile le-au făcut publice într-un efort de transparență, dar și de a analiza misterul Bigfoot dintr-o perspectivă științifică.

Urmări gigantice, dar suspecte

Dosarele conțin numeroase relatări despre urme uriașe, unele măsurând până la 42 de centimetri, iar unele chiar peste 91 de metri. Unul dintre cele mai amintite cazuri este cel din 1982, când biologul Rodney Johnson a investigat amprente descoperite în Pădurea Națională Umatilla. Acestea, deși inițial păreau a fi lăsate de Bigfoot, au fost analizate atent și au fost găsite indicii clare de înscenare. Pașii aveau o dimensiune aproape identică, indiferent de tipul de teren, iar solul părea să fi fost curățat înainte de a fi lăsate urmele. De asemenea, pe porțiunile abrupte sau umede lipseau urmele de alunecare, ceea ce a alimentat suspiciunile că acestea ar fi fost create artificial. Un alt document, datat în 1980, păstrează povestea lui Leo T.

Episoade misterioase din anii ’40

Un alt caz remarcabil este cel din anii 1940, când Leo T. Kinney a relatat despre o dispărere misterioasă. Într-o pădure din Montana, un elan vânat a dispărut fără urme de târâre, iar în apropiere au fost găsite urme care sugereau trecerea unei creaturi ce mergea pe două picioare. Urmele au traversat chiar un buștean cu un diametru de 90 de centimetri, pe care se zicea că se aflau semne lăsate de coarnele elanului. Această situație a generat multe întrebări, deoarece nu se știa dacă elanul a fost luat de un urs sau de o creatură necunoscută. În anul următor, Kinney a mai relatat despre un eveniment similar, când un vânător a găsit urme însoțite de miros puternic și sunete asemănătoare unor grohăituri.

În 2003, s-au descoperit sute de urme lângă un gater din Montana, iar una dintre amprente a măsurat 42 de centimetri. Martorii au descris contururi vizibile ale degetelor și ale tălpii, dar nimeni nu a putut identifica făptura care le-a lăsat. În martie 2026, în nord-estul statului Ohio, mai multe persoane au raportat apariții neobișnuite, iar un martor a descris o creatură de 2,13 metri înălțime, cu blană brun-roșcată, observată în apropierea lacului Milton.

Deși aceste relatări sunt captivante, niciuna nu a fost confirmată științific. Dosarele de la Serviciul Forestier nu dovezesc existența Bigfoot, ci aduc în atenție povești spectaculoase, urme controversate și suspiciunea că unele dintre cele mai misterioase descoperiri ar fi fost, de fapt, farse bine puse la punct.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (106) →