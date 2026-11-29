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România ar plăti 2,2 miliarde de lei pe an din 2028 pentru o nouă taxă europeană, conform estimărilor profesorului Christian Năsulea, economist la Academia de Studii Economice din București. Această sumă, echivalentă cu 435 de milioane de euro, ar fi o povară financiară semnificativă pentru bugetul național, în special pentru o țară care nu are un spațiu bugetar larg, avertizează Christian Năsulea. Conform analizei lui Năsulea, această măsură ar putea duce la scumpiri de până la 30-40% la electrocasnice, afectând direct consumatorii, dar și producătorii din România.

„În situația aceasta, având în vedere că este nevoie de consens pentru a schimba modul în care este finanțată Uniunea Europeană, poate să meargă mai departe, adică nu doar să-și expună punct de vedere, ci să și-l impună, blocând o propunere care în analiza noastră nu este benefică pe termen lung pentru țara noastră și pentru economia românească” — Christian Năsulea

Impactul asupra economiei și locurilor de muncă

Christian Năsulea a avertizat că taxarea produselor electrice noi, în loc de deșeuri, ar putea duce la retragerea companiilor din România și la pierderea a mii de locuri de muncă. Fabricile din Găești, Jucu și Baia Mare ar fi cele mai afectate, deoarece producătorii de electrocasnice grele și ieftine ar trebui să suporte o creștere de 15% a prețurilor, ceea ce ar duce la scăderea vânzărilor și la disponibilizări. De asemenea, măsura ar afecta și panourile fotovoltaice, care au o durată de viață de până la 25 de ani, în ciuda faptului că nu sunt deșeuri.

În varianta moderată, cheltuielile anuale ale României pentru anul 2028 se estimează la aproximativ 435 de milioane de euro, echivalent cu 2,2 miliarde de lei. Această modificare, abordată în cadrul discuțiilor de la Bruxelles privind viitorul bugetului european, poate duce la creșterea prețurilor pentru electrocasnice, precum și pentru panouri solare, transferând presiunea asupra produselor noi în loc de pe deșeuri.

Circa 82% din sumă ar privi aparate care încă funcționează în casele oamenilor, nu deșeuri rămase necolectate. Scumpirile ar putea ajunge la până la 500 de lei la electrocasnice, deoarece în România există o șansă foarte serioasă să ajungem de la un timbru de mediu de 75 de lei la peste 400 de lei, chiar spre 500 de lei în anumite situații.

Posibilitatea de a bloca măsura la Bruxelles

Profesorul Năsulea a susținut că România are o șansă reală de a bloca această propunere la Bruxelles, dacă va folosi argumente bazate pe date și logică. El a menționat că Guvernul ar putea apăra interesele consumatorilor și industriei, demonstrând că această taxă nu este în interesul economic pe termen lung al țării. În plus, măsura ar putea fi folosită de partidele populiste și suveraniste pentru a ataca deciziile luate la nivel european, dar oferă și o oportunitate Guvernului de a proteja cetățenii români.

Discuțiile dintre Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu pe tema viitorului buget multianual se poartă de multe luni, iar studiile anterioare coordonate de Christian Năsulea au propus sume mai mici decât cele dorite de Parlamentul European. „Am publicat un studiu despre o taxă europeană nouă, aflată pe masa liderilor UE la Consiliul European din 26-27 noiembrie: 2,25 euro pentru fiecare kilogram de echipament electric vândut și necolectat ca deșeu.”

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (108) →