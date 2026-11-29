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Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a dat asigurări că românii nu vor rămâne fără carne de porc de Crăciun, în ciuda noii reglementări privind comercializarea cărnii proaspete de porc, care va intra în vigoare pe 19 decembrie. Conform Ordinului comun MADR – ANSVSA – ANPC (nr. 316/1.023/711/2026), produsele comercializate sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să provină de la animale sacrificate cu maximum 8 zile înainte.

Reglementarea nu blochează piața, ci o curăță de practici frauduloase

Florin Barbu a explicat că noua legislație nu are ca scop să limiteze aprovizionarea pieței, ci să elimine din circuitul comercial loturile vechi sau neconforme, care erau vândute în mod înșelător drept marfă proaspătă. „Proaspăt înseamnă proaspăt”, a subliniat ministrul, menționând că carnea de porc provenită din importuri congelate nu este interzisă la comercializare, însă trebuie vândută în starea în care a fost livrată, respectiv congelată, cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise pe etichetă, sau poate fi destinată unităților de procesare.

Ordinul interzice reintroducerea în circuitul de vânzare refrigerată a cărnii care a fost congelată anterior, inclusiv după decongelare, tranşare sau reambalare. Potrivit comunicatului ministerului, această reglementare aduce o claritate mai mare pentru consumatorul român, eliminând frauda privind termenul de valabilitate al produselor comercializate în lanțurile de magazine din România.

Fermierii români au capacitatea de a livra carne proaspătă în 24-48 de ore

Ministrul a subliniat că fermierii și abatoarele din România au capacitatea de a livra zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore. „Datoria noastră este să protejăm atât sănătatea și buzunarul românilor, cât și munca cinstită a crescătorilor noștri”, a afirmat Florin Barbu. În plus, a menționat că România își acoperă jumătate din consumul de carne de porc din importuri, ceea ce arată că piețele interne sunt suficient de dezvoltate pentru a face față cererii.

Cine induce teama că va lipsi carne de porc de Crăciun face doar pentru a apăra vechile practici de comercializare a cărnii congelate, ulterior decongelată și vândută la preț de carne proaspătă. Ministrul a insistat că noua reglementare nu are ca scop să interzică importurile, ci să asigure transparență și siguranță pentru consumatori.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (39) →