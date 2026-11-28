G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanță care prelungește cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-un briefing la Palatul Victoria. Această măsură urmărește să mențină controlul asupra prețurilor la produsele esențiale, într-o perioadă în care inflația a rămas la un nivel ridicat.

Studii INS arată impactul măsurii

„Datele arată foarte clar. INS a făcut un studiu: până la aprobarea acestui mecanism, în iunie 2023, înflația generală era de 10%, inflația la produse agroalimentare era de 17%. După instituirea acestui mecanism de plafonare a adaosului comercial… și aici vreu să mai spun încă o dată: adaosul comercial se face pe produs, atunci când atât procesatorii, cât și magazinele de retail își includ toate cheltuielile directe și indirecte. Practic, reprezintă un adaos comercial de 20% net, un profit net”, a declarat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a acuzat „practici comerciale neloiale”, subliniind că nu este acceptabil ca produsele românești să aibă un adaos comercial de 100%, în timp ce cele importate să aibă doar 18 sau 20%. „Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenței și sunt convins că în Guvernul României se va prezenta o notă clară dacă aceste practici comerciale sunt realizate pe teritoriul României”, a susținut ministrul.

Lista produselor agricole și alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde: Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități; Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT; Brânză telemea de vacă vrac; Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame; Făină albă de grâu „000” până la 1 kg; Mălai până la 1 kg; Ouă de găină calibrul M; Ulei de floarea-soarelui până la 2 l; Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard); Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc); Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi); Fructe proaspete vrac (mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă); Cartofi proaspeți albi vrac; Zahăr alb tos până la 1 kg; Smântână – 12% grăsime; Unt până la 250 grame; Magiun până la 350 grame.

Decizia guvernamentală vine în contextul unor tensiuni crescute între producători, comercianți și consumatori, cu impact direct asupra bugetului familiilor române. Măsura este considerată temporară, dar prelungirea cu șase luni sugerează o persistență a presiunilor inflaționare.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (192) →