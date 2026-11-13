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Șantierul naval de la Mangalia a intrat în faliment, după decizia Tribunalului Constanta

JustitieDreapta noiembrie 13, 2026
Șantierul naval de la Mangalia a intrat în faliment, după decizia Tribunalului Constanta

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Damen Shipyards Mangalia SA a intrat oficial în procedura de faliment, în urma deciziei Tribunalului Constanța, în aprilie 2026. Acest lucru a adus un nou capăt unei șiruri de evenimente care au dus la deteriorarea semnificativă a infrastructurii și a forței de muncă calificate din șantier. Situația a fost înrăutățită de lipsa unei intervenții eficiente din partea statului român, care a permis ca datoriile acumulate de șantier să crească, iar forța de muncă să fie redusă drastic. Este important de menționat că, în contextul acestui dosar penal, se păstrează prezumtia de nevinovăție până la dovedirea contrariului.

Rheinmetall a constatat că șantierul nu poate funcționa fără forță de muncă calificată, majoritatea fiind plecată după 2024.

Consecințe economice și sociale

După ce șantierul a intrat în faliment, au fost concediați aproape 1.000 de lucrători, iar numărul celor rămași este de doar 100 de persoane, angajate în special pentru servicii de curățenie și securitate. Declinul a fost marcat de o serie de alegeri care au dus la o scădere importantă a capacității șantierului. De exemplu, Damen Holding BV, compania olandeză, a contestat licitația pentru cumpărarea șantierului, ceea ce a dus la o blocaj în cadrul negocierilor privind vânzarea. De asemenea, s-a dovedit că Damen a majorat prețurile de transfer cu zeci de milioane de euro, fără ca oricine să fie responsabilizat. Câțiva dintre fostii angajați ai șantierului au spus că, dacă ar fi stabilitatea la locul de muncă și salariile ar fi chiar cu 10% mai mici decât cele de acum, în străinătate, mulți s-ar întoarce cu ușurință.

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Probleme juridice și viitor incert

Din data de 28 aprilie 2026, Damen Shipyards Mangalia SA a fost declarată în faliment, conform hotărârii pronunțate de Tribunalul Constanța, care a numit CITR SPRL ca lichidator judiciar. Această firmă a luat sub control administrarea companiei și a început valorificarea activelor pentru a îndeplini obligațiile de plată. Curtea de Apel Constanța va pronunța o hotărâre în cazul de față la data de 11 decembrie, însă este posibil ca procesul să intre într-o fază de contestații, care ar putea întârzia semnificativ vânzarea. Înainte de a intra în faliment, achiziția șantierului ar fi fost posibilă. Rheinmetall afirmă că dorește să transforme unitatea de la Mangalia într-un punct central pentru activitățile companiei germane din sud-estul Europei, bazându-se pe alianța strategică cu MSC. În prezent, se consideră că încă pot fi necesari trei ani până la finalizarea achiziției, dacă nu se rezolvă rapid blocarea din instanță. În această perioadă, se pot pierde contractele din cadrul SAFE, iar angajarea personalului nou ar putea fi amânată, dacă nu se oferă garanții privind locurile de muncă, contractele pe termen lung și salariile.

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