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Presiunea internațională asupra Autorității Palestiniene se intensifică, cu opt state membre ale Uniunii Europene și altele din afara acesteia care au cerut în mod oficial organizarea alegerilor prezidențiale și legislative în primul trimestru al anului 2027. Acestea includ Franța, Regatul Unit, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Norvegia și Polonia, care într-o declarație comună au subliniat importanța reînnoirii democratice palestiniene și legătura acesteia cu păstrarea soluției cu două state. Declarația a fost publicată de Ministerul francez pentru Europa și Afaceri Externe, conform sursei.

Amânarea alegerilor și lipsa de democrație

Miniștrii au subliniat că lipsa alegerilor legitime continuă să priveze poporul palestinian de dreptul de a se exprima democratic prin urne, un lucru esențial pentru reînnoirea instituțiilor și pentru păstrarea soluției cu două state. La 20 de ani după ultimul scrutin național în Palestina și cinci ani după amânarea alegerilor legislative prevăzute să aibă loc în 2021, această absență a alegerilor continuă să priveze poporul palestinian de dreptul de a se exprima democratic prin urne

Condiții politice și securitate

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a anunțat în octombrie amânarea alegerilor legislative din cauza „obstacolelor” ridicate de Israel, precum și pentru „necesitatea de a se crea condiții politice, de securitate și concrete potrivite”. Israelul, care a organizat propriile alegeri în 27 octombrie, a contestat orice responsabilitate în această privință.

În contextul acesta, miniștrii au subliniat că desfășurarea alegerilor capătă o importanță specială în perspectiva unei reveniri a Autorității palestiniene în Gaza și în restabilirea autorității sale asupra întregului teritoriu palestinian. În același timp, au menționat că sprijinul oferit Autorității palestiniene este condiționat de respectarea angajamentelor luate în materie de reforme și reînnoire democratică.

Sursa anonima

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